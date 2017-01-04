СМИ: Футболист «Спартака» Мельгарехо может перейти в «Галатасарай»

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Отмечается, что 26-летний форвард является одним из основных вариантов усиления для турецкой команды.

Мельгарехо перешел в «Спартак» в 2016 году, в текущем сезоне он провел за клуб 15 матчей, в которых забил один гол.