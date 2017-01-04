Что выберет Миранчук?

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

ВАРИАНТ «ЛОКО»

Контракт Алексея Миранчука с «Локо» заканчивается по окончании осенней части следующего сезона, то есть в конце 2017-го. Клуб и игрок (его представители, и это не только агент Павел Андреев) ведут диалог.

Первоначально в прессе появилась информация, что одним из условий продления договора является выплата футболисту 4 миллионов евро подъемных или так называемой премии за подпись. В большинстве случаев премию эту получает агент.

Информация эта появилась еще в тот момент, когда спортивным директором «Локомотива» был Игорь Корнеев — и до сих пор он не пояснил нюанс: делалось ли тогда предложение, сопоставимое с вариантом «4 миллиона евро подъемных».

Так или иначе, «Локо» на сегодня, по моей информации, сформулировал свою позицию в переговорах так: максимальный порог заработной платы в 1,8 миллиона евро и подъемные 2 миллиона. С этой зарплатой Миранчук станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов красно-зеленых (а с уходом Самедова в «Спартак», возможно, вторым после защитника Ведрана Чорлуки).

Итак, зафиксируем: Миранчук получает отличный контракт, но агенты — вдвое меньше требуемых 4 миллионов евро.

ВАРИАНТ «РУБИНА»

По моим данным, «Рубин» на сегодня является единственным в РФПЛ, кто сделал конкретное предложение «Локо» по переходу футболиста. Под конкретным предложением будем называть бумагу на бланке клуба с четким обозначением суммы, которую готов заплатить.

Как стало известно, казанцы предложили за Миранчука 3 миллиона евро. «Локо» в ответ назвал свои условия — 8 миллионов евро. На этом диалог прервался.

Кроме «Рубина», определенный интерес проявил «Краснодар», но разговор о цене пока не заходил.

Остановимся на условиях личного контракта футболиста, предложенных клубом из столицы Татарии. Речь, по моим данным, идет о следующем — 2,5 миллиона евро личный контракт, 3 миллиона евро подъемные/выплата агентам. Вариант более интересный и подъемными для официальных представителей, и зарплатой самого хавбека.

Посчитаем, во что минимум трансфер обойдется «Рубину» — 2,5 миллиона личный контракт (и это только за один год) + 3 миллиона подъемные + 3 миллиона (как хочет «Рубин») / 8 миллионов (цена «Локо»). Суммарно получаем от 8,5 до 13,5 миллиона евро. Только одно соображение — как с учетом прошлогодних трансферов, в летнее окно, и потенциальных трат в зимнее, казанцы планируют, если возникнет необходимость, соблюсти финансовый фэйр-плей?

ВАРИАНТ «СВОБОДНЫЙ АГЕНТ»

Не так давно в СМИ появилась информация о том, что Миранчук за пять лет в «Локо» заработал 250 тысяч евро — по 50 за каждый год. По моей информации, годовой доход футболиста составил большую сумму, но нюанс таких подсчетов — пятилеткой — крайне важен.

Дело в том, что случай Миранчука подпадает под действие Регламента по статусу и переходам (трансферу) футболистов РФС. Алексею к концу этого года исполнится 22 (компенсация полагается до достижения футболистом возраста 23 лет при условии, что его нынешний клуб предложил новый контракт на тех же или улучшенных условиях), а значит, его новый работодатель, если полузащитник все же решит перейти, будет обязан заплатить «Локо» компенсацию даже по окончании срока контракта.

Она рассчитывается, исходя из дохода футболиста за период работы в прежнем клубе, но не более чем пять лет, умноженного на коэффициент клуба РФПЛ — три. То есть, если принять как версию, что Миранчук заработал в «Локо» за последние пять лет те самые 250 тысяч евро, компенсация составит 750 тысяч. Если Миранчук заработал миллион евро — то «Локо» может получить даже за свободного агента три миллиона.