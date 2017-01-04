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4 января 2017, 14:22 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Юристы Еременко отправили в УЕФА все необходимые документы для апелляции

МОСКВА, 4 янв — Р-Спорт, Артем Калинин. Юристы финского полузащитника московского ЦСКА Романа Еременко отправили в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) все необходимые документы для апелляции игрока на решение дисциплинарной комиссии организации о его дисквалификации, заявил агентству «Р-Спорт» один из представляющих спортсмена юристов Юрий Зайцев.

Юристы финского полузащитника московского ЦСКА Романа <span class=error>Еременко</span> отправили в Союз европейских футбольных ассоциаций (<span class=error>УЕФА</span>) все необходимые документы для апелляции игрока на решение дисциплинарной комиссии организации о его дисквалификации заявил агентству Р-Спорт один из представляющих спортсмена юристов Юрий Зайцев. Увеличить
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Ранее другой юрист Еременко Георги Градев сообщил, что УЕФА дал Еременко для подачи обоснования апелляции срок до 6 января. При этом игрок уведомил союз о намерении подать апелляцию на свою дисквалификацию 8 декабря.

«Все необходимые документы в УЕФА мы отправили, — сказал Зайцев по телефону. — Ждем, когда они (УЕФА) выйдут из отпуска и предложат нам дату рассмотрения дела. Пока больше сказать нечего».

УЕФА дисквалифицировал Еременко на два года из-за положительного допинг-теста, сданного в сентябре после матча Лиги чемпионов между леверкузенским «Байером» и ЦСКА. В организме 29-летнего игрока были обнаружены кокаин и его метаболиты.

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Новости Премьер-лиги

Допинг-офицеры УЕФА несколько раз приезжали на базу ЦСКА для проверки Еременко

Допинг-офицеры УЕФА несколько раз приезжали на базу ЦСКА для проверки Еременко

МОСКВА, 4 января. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Полузащитник московского ЦСКА Роман Еременко, дисквалифицированный Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за употребление кокаина, не раз проходил допинг-контроль в 2016 году и всегда был «чист», при этом представители организации приезжали даже на базу команды для проверки игрока. Об этом ТАСС рассказал врач красно- синих Шагабутдин Керимов.
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