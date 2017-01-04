Юристы Еременко отправили в УЕФА все необходимые документы для апелляции

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Ранее другой юрист Еременко Георги Градев сообщил, что УЕФА дал Еременко для подачи обоснования апелляции срок до 6 января. При этом игрок уведомил союз о намерении подать апелляцию на свою дисквалификацию 8 декабря.

«Все необходимые документы в УЕФА мы отправили, — сказал Зайцев по телефону. — Ждем, когда они (УЕФА) выйдут из отпуска и предложат нам дату рассмотрения дела. Пока больше сказать нечего».