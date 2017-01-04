СМИ: «Зенит» предлагает €20 млн за переход футболиста «Бенфики» Самариса
МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Зенит» готов заплатить за переход полузащитника португальской «Бенфики» Андреаса Самариса €20 млн. Об этом сообщает издание A Bola.
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Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Бенфика» начали переговоры по поводу трансфера 27-летнего грека. Отмечается, что Самарис рассматривается руководством команды из
Самарис выступает за «Бенфику» с 2014 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 13 матчей, результативными действиями не отметился.
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