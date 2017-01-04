Врач ЦСКА: Состояние здоровья Акинфеева позволит ему играть до 40 лет

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30-летний вратарь дважды получал тяжелую травму — разрыв крестообразных связок колена. Впервые Акинфеев травмировался в мае 2007 года после неудачного приземления в матче с «Ростовом». Второй раз — в августе 2011 года в результате столкновения с нападающим московского «Спартака» Веллитоном.

«В ЦСКА многие игроки получали травмы колена, а именно разрыв крестообразных связок: дважды — Акинфеев и Томаш Нецид, Виктор Васин. Но каждый конкретный случай имел свою биомеханику. Где-то был контакт, где-то случилось неудачное приземление на опорную ногу. Если говорить о нашем голкипере, то даже после таких тяжелых повреждений состояние его здоровья позволит играть ему до сорока лет, как и многим европейским вратарям», — сказал врач.

В уходящем году голкипер ЦСКА установил несколько рекордов. Проведя 253 матча на «ноль», Акинфеев превзошел достижение Рината Дасаева по количеству «сухих» встреч в карьере среди отечественных голкиперов. Также игрок армейцев обошел экс-спартаковца по количеству игр на «ноль» и в сборной (45 против 44). Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с немецким «Байером» стал для него сотым в еврокубках.

Однако не обошлось и без антирекордов. Заключительная встреча в Лиге чемпионов в группе Е стала 43-й подряд, в которой Акинфеев пропускал мячи. В последний раз голкипер сыграл «на ноль» 1 ноября 2006 года с лондонским «Арсеналом». Также игрок стал самым пропускающим вратарем в истории сборной: в 94 играх Акинфееву пришлось 71 раз вынимать мяч из сетки ворот.

Гонсалес однажды чуть не потерял ногу

В составе ЦСКА с 2009 по 2014 год выступал чилийский полузащитник Марк Гонсалес, который провел за команду 49 матчей, в которых забил шесть мячей. Чилиец запомнился тем, что часто выбывал из состава по причине травм. В общей сложности футболист пропустил 718 тренировочно-игровых дней из-за различных повреждений.

«Гонсалес — сильный футболист, но травмы его преследовали и не давали возможности в полной мере раскрыться. Но хочу отдать должное этому парню — он достойно выходил из любой ситуации и всегда возвращался на поле. Я продолжаю следить за за ним в Instagram, мы там переписываемся. Сейчас он живет полноценной жизнью и продолжает играть», — сказал Керимов.

Также врач рассказал, что некоторые повреждения чуть не стоили Гонсалесу ноги и даже жизни.

«У него была серьезная травма тазобедренного сустава. Ему успешно провели сложную операцию в Америке и, когда он был выписан из клиники, то остановился в отеле неподалеку, планируя на следующий день уехать домой, в Чили. В какой-то момент он почувствовал себя плохо и позвонил врачу, который его оперировал. Марка срочно госпитализировали, благо клиника была рядом, и после обследования его сразу перевели в кардиореанимацию, где у него обнаружили тромб, который вовремя поймали», — рассказал врач.

«Что касается других повреждений, то на одной из тренировок Марк получил несильный удар в область бедра, — продолжил он. — Мы оказали первую помощь, ему стало лучше и он уехал домой. Вечером того же дня Гонсалес позвонил мне и сказал, что его бедро стало больше в два раза плюс появилась сильная боль и поднялась температура, которая не уменьшалась от принятия обезболивающих».

«Естественно, мы сразу его забрали в клинику. Осмотрев бедро, приняли решение оперировать, так как он мог потерять ногу. После первой операции ему пришлось перенести еще две. Судьба вновь улыбнулась Марку, а далее уже последовал тяжелейший период реабилитации», — добавил доктор.

Выводы о полном восстановлении Эльма можно будет сделать летом 2017 года

С 2012 по 2014 год в составе ЦСКА выступал шведский полузащитник Расмус Эльм. В конце сезона-2013/14 у него обнаружилось серьезное заболевание желудка, из-за которого футболист даже мог завершить карьеру. В январе 2015 года клуб расторг контракт со шведом по обоюдному согласию сторон с правом возвращения спортсмена в состав в случае выздоровления. Сейчас хавбек выступает за шведский «Кальмар».

«Мы знали, что у него (Эльма) есть проблемы с кишечником, но обследование не выявило сильных отклонений, и ничего не предвещало проблем. Но, к сожалению, заболевание начало прогрессировать именно в разгар его выступлений за ЦСКА. Первое время мы держали его на серьезных медикаментах, которые назначили лечащие врачи из Швеции», — отметил Керимов.

«Но периоды ремиссии после обострений со временем уменьшались, он начинал терять вес, не мог нормально тренироваться, — продолжил он. — Это влияло и на его психологическое состояние. На тот период мы вместе с игроком приняли наиболее правильное решение — взять паузу в карьере и заняться лечением».

«В летний период 2017 года уже можно будет сделать определенные выводы по его состоянию. Думаю, он сделает все, чтобы вернутся в большой футбол, но на все нужно время», — подытожил специалист.

28-летний Эльм сыграл за ЦСКА 60 матчей в разных турнирах, в которых забил пять мячей и выполнил три голевые передачи.

Во время сезона футболистам не рекомендуют курить кальян

Керимов рассказал, какие игроки ЦСКА за время его практики реже всего обращались за медицинской помощью.

«Бывает, что в один период практически обходят наш кабинет нападающие, в другой — защитники и вратари. Навскидку могу назвать Элвера Рахимича, Понтуса Вернблума, Ахмеда Мусу и Вагнера Лава. Последние двон постоянно излучали позитив. На вопрос о самочувствии всегда поднимали большой палец вверх», — отметил медик.

Также специалист сообщил, какие рекомендации даются футболистам во время сезона и отпуска. «Опытные игроки знают, что можно, а чем нежелательно злоупотреблять профессиональному футболисту. С молодыми спортсменами вред алкоголя и курения всегда обсуждаем в совместных беседах. Что касается кальяна, то не рекомендуем злоупотреблять этим, особенно в разгар сезона», — рассказал врач.

«Во время отпуска как таковых запретов нет, но рекомендации мы даем, — продолжил специалист. — Если говорить о диете, то они знают, что им можно есть, а что — нет. К началу сборов все приезжают с оптимальным весом. Они же знают, какая работа их ждет на тренировках».

После 17 туров чемпионата России ЦСКА идет на третьем месте в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. Первое место занимает московский «Спартак» с 40 баллами, на второй строчке расположился «Зенит» с отставанием от лидера в пять очков.