Врач: Футболисту ЦСКА Цауне требуется операция на голеностопе
МОСКВА, 4 января. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Латвийскому полузащитнику московского футбольного клуба ЦСКА Александру Цауне нужна операция на голеностопном суставе. Об этом ТАСС рассказал врач
красно-синих Шагабутдин Керимов.
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«У Саши проблема в голеностопном суставе, которая не позволяет ему полноценно тренироваться. Варианты лечения, которые нам предложили в Америке, Германии и Голландии одинаковы — ему нужна операция на голеностопе», — сказал Керимов.
В предыдущем сезоне Цауня провел девять матчей в чемпионате России, в которых забил один гол. На счету полузащитника, который до ЦСКА играл за латвийские «Сконто» и Олимп, а также английском «Уотфорд», также есть 45 матчей за национальную команду, в которых он забил 12 мячей.
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