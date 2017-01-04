Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28333876/
4 января 2017, 13:32 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Врач: Футболисту ЦСКА Цауне требуется операция на голеностопе

МОСКВА, 4 января. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Латвийскому полузащитнику московского футбольного клуба ЦСКА Александру Цауне нужна операция на голеностопном суставе. Об этом ТАСС рассказал врач красно-синих Шагабутдин Керимов.

<nobr>Из-за </nobr>травмы 28-летний игрок не принимал участия в текущем чемпионате России. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Из-за травмы 28-летний игрок не принимал участия в текущем чемпионате России.

«У Саши проблема в голеностопном суставе, которая не позволяет ему полноценно тренироваться. Варианты лечения, которые нам предложили в Америке, Германии и Голландии одинаковы — ему нужна операция на голеностопе», — сказал Керимов.

В предыдущем сезоне Цауня провел девять матчей в чемпионате России, в которых забил один гол. На счету полузащитника, который до ЦСКА играл за латвийские «Сконто» и Олимп, а также английском «Уотфорд», также есть 45 матчей за национальную команду, в которых он забил 12 мячей.

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Допинг-офицеры УЕФА несколько раз приезжали на базу ЦСКА для проверки Еременко

Допинг-офицеры УЕФА несколько раз приезжали на базу ЦСКА для проверки Еременко

МОСКВА, 4 января. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Полузащитник московского ЦСКА Роман Еременко, дисквалифицированный Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за употребление кокаина, не раз проходил допинг-контроль в 2016 году и всегда был «чист», при этом представители организации приезжали даже на базу команды для проверки игрока. Об этом ТАСС рассказал врач красно- синих Шагабутдин Керимов.
Еще 7 новостей  Все новости
4 января

Пихлер заявил, что российские биатлонистки из его группы на ОИ-2014 были "чистыми"

Допинг-офицеры УЕФА несколько раз приезжали на базу ЦСКА для проверки Еременко

Тарпищев: Шарапова способна выиграть золото на Олимпиаде 2020 года