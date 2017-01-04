Врач: Футболисту ЦСКА Цауне требуется операция на голеностопе

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Из-за травмы 28-летний игрок не принимал участия в текущем чемпионате России.

«У Саши проблема в голеностопном суставе, которая не позволяет ему полноценно тренироваться. Варианты лечения, которые нам предложили в Америке, Германии и Голландии одинаковы — ему нужна операция на голеностопе», — сказал Керимов.

В предыдущем сезоне Цауня провел девять матчей в чемпионате России, в которых забил один гол. На счету полузащитника, который до ЦСКА играл за латвийские «Сконто» и Олимп, а также английском «Уотфорд», также есть 45 матчей за национальную команду, в которых он забил 12 мячей.