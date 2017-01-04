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4 января 2017, 13:34 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Допинг-офицеры УЕФА несколько раз приезжали на базу ЦСКА для проверки Еременко

МОСКВА, 4 января. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Полузащитник московского ЦСКА Роман Еременко, дисквалифицированный Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за употребление кокаина, не раз проходил допинг-контроль в 2016 году и всегда был «чист», при этом представители организации приезжали даже на базу команды для проверки игрока. Об этом ТАСС рассказал врач красно- синих Шагабутдин Керимов.

29-летний полузащитник был дисквалифицирован на два года в середине ноября за употребление кокаина. Увеличить
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29-летний полузащитник был дисквалифицирован на два года в середине ноября за употребление кокаина. Отстранение от любой футбольной деятельности действует с октября 2016 года. Игрок подал апелляцию на дисквалификацию.

«Еременко несколько раз в этом году проходил допинг- контроль, к нам и на базу несколько раз приезжали представители УЕФА и ФИФА (Международной федерации футбола) — Рома всегда был “чист”. Пройдет время, он сам все расскажет, а сейчас мы хотим его только поддержать. Надо, чтобы он поскорее отошел от этого и снова вернулся на поле. Надеемся, что апелляцию удовлетворят, и срок его отстранения сократят», — сказал Керимов.

«С такой ситуацией я столкнулся впервые в своей практике. Уверен, что этот случай единичный в ЦСКА, и такого в клубе больше не повторится», — добавил он.

Врач рассказал, сколько по времени кокаин выводится из организма. «Современные тесты и анализы способны выявить кокаин. В среднем, этот вид наркотика выходит из организма не менее десяти дней, а то и больше», — отметил доктор.

Еременко выступает за ЦСКА с 2014 года. Ранее он играл за казанский «Рубин» и киевское «Динамо». В активе игрока 73 матча и пять голов за сборную Финляндии.

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