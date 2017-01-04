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4 января 2017, 12:29 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

СМИ: Ромулу присоединится к «Фламенго» 11 января

В ближайшее время полузащитник «Спартака» Ромулу перейдет в «Фламенго», утверждает Uol. Клубы согласовывают последние детали трансфера хавбека. Ожидается, что 26-летний бразилец присоединится к команде из Рио-де-Жанейро 11 января.

Ранее сообщалось, что Ромулу, который выступает за красно-белых с 2012 года, готов отказаться от зарплаты в Спартаке ради перехода в «Фламенго». Футболист получил разрешение на переговоры, перед тем как уехал в отпуск. «СЭ» сообщал, что бразилец покинул Москву с 16 чемоданами.

Полузащитник опровергал факт переговоров, отметив, что имеет право подписывать документы с другими клубами только с 1 января. Действующее соглашение со «Спартаком» заканчивается у Ромулу в июне 2017 года.

Спартак М
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