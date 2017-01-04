СМИ: Ромулу присоединится к «Фламенго» 11 января

Ранее сообщалось, что Ромулу, который выступает за красно-белых с 2012 года, готов отказаться от зарплаты в Спартаке ради перехода в «Фламенго». Футболист получил разрешение на переговоры, перед тем как уехал в отпуск. «СЭ» сообщал, что бразилец покинул Москву с 16 чемоданами.

Полузащитник опровергал факт переговоров, отметив, что имеет право подписывать документы с другими клубами только с 1 января. Действующее соглашение со «Спартаком» заканчивается у Ромулу в июне 2017 года.