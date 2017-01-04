СМИ: Ромулу присоединится к «Фламенго» 11 января
В ближайшее время полузащитник «Спартака» Ромулу перейдет в «Фламенго», утверждает Uol. Клубы согласовывают последние детали трансфера хавбека. Ожидается, что 26-летний бразилец присоединится к команде из
Рио-де-Жанейро 11 января.
Ранее сообщалось, что Ромулу, который выступает за
Полузащитник опровергал факт переговоров, отметив, что имеет право подписывать документы с другими клубами только с 1 января. Действующее соглашение со «Спартаком» заканчивается у Ромулу в июне 2017 года.
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