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4 января 2017, 11:25 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

«Спартак» интересуется полузащитником «Палермо» Хильемарком

«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Палермо» Оскару Хильемарку, сообщает Stadionews.it.

Кроме москвичей хавбеком интересуется «Аталанта». Как сообщает источник, «Спартак» готов заплатить за Хильемарка три миллиона евро. Зарплата 24-летнего шведа в московском клубе составит один миллион евро. Контракт футболиста с «Палермо» действует до лета 2019 года.

В текущем сезоне хавбек сыграл в серии А 15 матчей, но результативными действиями не отметился. До «Палермо» швед два сезона провел в ПСВ. За сборную Швеции Хильемарк провел 12 матчей и забил один мяч.

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