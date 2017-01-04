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4 января 2017, 11:49 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Источник: «Трабзонспор» подписал контракт с футболистом «Спартака» Таски

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Турецкий футбольный клуб «Трабзонспор» подписал контракт с защитником российского «Спартака» Сердаром Таски. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Источник: Трабзонспор подписал контракт с футболистом Спартака Таски - Фото Увеличить
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По информации источника, соглашение с 29-летним игроком рассчитано на 3,5 года, а зарплата немецкого защитника составит €2,3 млн в год.

Таски выступает за «Спартак» с лета 2013 года, вторую часть сезона-2015/16 он провел на правах аренды в немецкой «Баварии». В чемпионате России — 2016/17 он сыграл восемь матчей.

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