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4 января 2017, 11:53 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Марко Девич: «Рубин» навсегда останется в моем сердце

Нападающий Марко Девич, на днях покинувший «Рубин», поблагодарил казанский клуб и болельщиков за поддержку.

«Дорогие друзья! Я покидаю “Рубин”. Я провел в этом замечательном клубе почти три года. Хочу сказать спасибо всем людям, с которыми посчастливилось поработать в “Рубине”. Тренерам, руководителям, менеджерам, персоналу клуба, моим партнерам по команде. И, конечно, я хотел бы поблагодарить болельщиков “Рубина”. Даже в самые трудные моменты я чувствовал вашу поддержку. “Рубин” навсегда останется в моем сердце! Желаю ему двигаться только вперед! Спасибо за все!» — написал Девич в Instagram.

В текущем сезоне 33-летний Марко Девич провел десять матчей за «Рубин» и забил два мяча. На днях СМИ сообщили, что игрок может продолжить карьеру в донецком «Олимпике».

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