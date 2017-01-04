Ломбертс до конца сезона останется в «Зените»
Защитник «Зенита» Николас Ломбертс, скорее всего, останется в питерском клубе до конца сезона. Об этом сообщает бельгийское издание Voetbal24.be.
Ранее сообщалось об интересе к бельгийцу со стороны «Андерлехта», «Брюгге» и «Гента». По информации источника, этим клубам придется найти альтернативу Ломбертсу, потому что зимой он вряд ли покинет «Зенит».
Сам 31-летний защитник уже не раз просил руководство питерского клуба отпустить его в другую команду, так как в «Зените» он редко выходит на поле.
Ломбертс защищает цвета
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