Ломбертс до конца сезона останется в «Зените»

Ранее сообщалось об интересе к бельгийцу со стороны «Андерлехта», «Брюгге» и «Гента». По информации источника, этим клубам придется найти альтернативу Ломбертсу, потому что зимой он вряд ли покинет «Зенит».

Сам 31-летний защитник уже не раз просил руководство питерского клуба отпустить его в другую команду, так как в «Зените» он редко выходит на поле.