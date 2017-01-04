Вячеслав Шевчук: Луческу был нашим диктатором, фараоном
Бывший защитник донецкого «Шахтера» Вячеслав Шевчук рассказал о совместной работе с Мирчей Луческу, который сейчас возглавляет «Зенит».
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Видимо, что-то случилось...
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— Мечтали поиграть в хорошем европейском клубе?
— Я играл в
Хотя в остальных матчах я тоже всегда играл ответственно. При Луческу иначе и нельзя было. Попробуй на сборах вничью сыграть — это же сразу катастрофа. Он был нашим диктатором, фараоном, который начал строить эту империю и прививал нам психологию победителей".
Мирча Луческу до подписания контракта с «Зенитом» перед началом нынешнего сезона возглавлял «Шахтер» с 2004 по 2016 год.
Напомним, что Вячеслав Шевчук завершил карьеру по окончании 2016 года. Футболист выступал за украинский клуб с 2000 года. За это время он выиграл вместе с командой семь раз чемпионат страны, четыре раза выигрывал Кубок Украины, трижды — Суперкубок, а в сезоне 2008/09 — Кубок УЕФА. На его счету 239 матчей и 4 гола.
Стоит отметить, что в 37 лет Шевчук был назначен капитаном национальной сборной и установил рекорд в истории этой команды. Всего за сборную Украины он провел 56 матчей.
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