Андрей Червиченко: Луис Адриано для «Спартака» — это пустая трата денег
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко — о главных трансферных событиях последних дней.
«Спартаку» везет
— Как оцените работу «Спартака» на трансферном рынке?
— Пока никак, — говорит Червиченко. — Насчет Селихова я уже высказывался в положительном ключе. Джикия? Мне лично он запомнился одним эпизодом. Когда вышел на замену и похоронил «Амкар» в одном из матчей со «Спартаком». Не помню, карточку ли получил или пенальти привез, но до его выхода «Амкар» выигрывал и был лучше. Больше ничем Джикия мне не запомнился. Поэтому не очень понимаю, почему селекционеры «Спартака» остановили выбор именно на нем. Не могу сказать, что это удачный трансфер — время покажет.
— Луис Адриано — это удачный трансфер?
— В «Спартаке» есть такая тенденция: кто сумеет загрузить хозяев клуба своими фонтанирующими идеями, тот и, скажем так, молодец. Получается, что выигрывает не клуб, а тот, кто лучше расскажет красивую сказку Федуну про очередную спорную кандидатуру. Я посмотрел статистику Адриано и не был впечатлен. И то, что «Милан» хочет избавиться от него за любые деньги — лишь бы отпихнуть игрока, намекает нам о том, что это не очень удачная покупка. Тем более, тогда, когда нужно будет выходить и сразу делать результат. И еще момент: Адриано же играл у Луческу в «Шахтере». Если бы он на самом деле был хорошим игроком, то не думаю, что Луческу бы его упустил. И будь Адриано конкурентоспособен на рынке, представляя в своем нынешнем виде серьезного футболиста, то у «Зенита» был бы приоритет в этом трансфере.
— Какие еще позиции требуется усилить «Спартаку»?
— Помимо вратарской — все. Не думаю, что Джикия — это усиление. Во второй команде есть ребята, которые вполне бы могли конкурировать с ним. Им тоже надо давать шанс, чтобы они прогрессировали. Адриано — не менее спорный вариант. Возможно, в «Спартаке» этот трансфер считают знаковой покупкой, но, думаю, — это пустая трата денег.
— В своем нынешнем составе «Спартак» сможет продолжить борьбу за золото?
— Давайте говорить объективно: «Спартак» сражается за чемпионство во многом благодаря дикому везению. Можно легко вспомнить
«Витсель поступил правильно»
— «Зенит» и ЦСКА по потенциалу состава выше «Спартака»?
— По потенциалу — да. По желанию, отдаче, игре — нет. Но «Спартак» играет на пределе, порой даже выжимая больше из себя, чем может. А ЦСКА и «Зенит» и на две трети от своих возможностей не играют.
— Как оцените уход Витселя в Китай?
— В таких ситуациях я всегда говорю, что футболист не нужно заморачиваться над тем, как его выбор выглядит со стороны, а выбирать лучшее предложение. Витсель будет играть в хороший футбол еще года
— Витсель — серьезная потеря для «Зенита»?
— Вокруг него всегда было много разговоров, но я никогда не считал его ключевой фигурой. Халк, да, был ключевым игроком. А без Витселя команда играла и не сказать, что хуже. Поэтому не скажу, что без него нельзя играть — «Зенит» найдет замену. Сложнее ситуация в защите. Нету — ни о чем, Ломбертс — уже неубедительно, Новосельцев пока не вписался. Плюс на это накладывается трудности с вратарем. В общем, подгорает в оборонительной части.
«Наш футбол напоминает мне сценку из мутьфильма»
— Перемены в «Анжи» свидетельствует о том, что российский футбол ждут трудные времена, более скромная и экономная жизнь?
— Мне то, что происходит с российским футболом, напоминает моменты из мультфильмов. Помните, когда герой завис над пропастью, падает, но кончиками пальцев
— В сложившейся ситуации появление Карпина в «Анжи», о чем сообщают некоторые СМИ, реально?
— Уверен, что ему нелегко будет жить в Махачкале. Человек, конечно, может попробовать, но это будет означать, что руководители «Анжи» решили загнать клуб мимо ФНЛ сразу во вторую лигу. «Анжи» — нужно им отдать должное — открыто говорит о своих сложностях, пытается действовать. Ведь сколько мы знаем команд, которые в подобных ситуациях тупо бросали играть, распродавая матчи. Вспомните ту же «Мордовию», которая в концовке прошлого сезона в одних матчах с лидерами билась, а в других услужливо уступала дорогу. Такие команды и с такими проблемами РФПЛ не нужны.
— Появляются и другие примеры в экономическом плане: «Уфа» и «Амкар» в последние несколько трасферных окно неплохо заработали на продаже игроков.
— Ребята молодцы, что стали понимать такую вещь: если есть предложение, надо им пользоваться. Помню, в мою бытность президентом «Спартака» я вел с «Амкаром» переговоры,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter