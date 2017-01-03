«Спартаку» везет

— Как оцените работу «Спартака» на трансферном рынке?

— Пока никак, — говорит Червиченко. — Насчет Селихова я уже высказывался в положительном ключе. Джикия? Мне лично он запомнился одним эпизодом. Когда вышел на замену и похоронил «Амкар» в одном из матчей со «Спартаком». Не помню, карточку ли получил или пенальти привез, но до его выхода «Амкар» выигрывал и был лучше. Больше ничем Джикия мне не запомнился. Поэтому не очень понимаю, почему селекционеры «Спартака» остановили выбор именно на нем. Не могу сказать, что это удачный трансфер — время покажет.

— Луис Адриано — это удачный трансфер?

— В «Спартаке» есть такая тенденция: кто сумеет загрузить хозяев клуба своими фонтанирующими идеями, тот и, скажем так, молодец. Получается, что выигрывает не клуб, а тот, кто лучше расскажет красивую сказку Федуну про очередную спорную кандидатуру. Я посмотрел статистику Адриано и не был впечатлен. И то, что «Милан» хочет избавиться от него за любые деньги — лишь бы отпихнуть игрока, намекает нам о том, что это не очень удачная покупка. Тем более, тогда, когда нужно будет выходить и сразу делать результат. И еще момент: Адриано же играл у Луческу в «Шахтере». Если бы он на самом деле был хорошим игроком, то не думаю, что Луческу бы его упустил. И будь Адриано конкурентоспособен на рынке, представляя в своем нынешнем виде серьезного футболиста, то у «Зенита» был бы приоритет в этом трансфере.

— Какие еще позиции требуется усилить «Спартаку»?

— Помимо вратарской — все. Не думаю, что Джикия — это усиление. Во второй команде есть ребята, которые вполне бы могли конкурировать с ним. Им тоже надо давать шанс, чтобы они прогрессировали. Адриано — не менее спорный вариант. Возможно, в «Спартаке» этот трансфер считают знаковой покупкой, но, думаю, — это пустая трата денег.

— В своем нынешнем составе «Спартак» сможет продолжить борьбу за золото?

— Давайте говорить объективно: «Спартак» сражается за чемпионство во многом благодаря дикому везению. Можно легко вспомнить четыре-пять матчей, где красно-белым просто повезло. Игры, в которых «Спартак» набирал очки, хотя должен был играть вничью или даже проигрывать. А это уже восемь-десять лишних баллов. Но нужно признать, что в отличие от остальных команд у «Спартака» больше желания, запала. «Зенит» в первой части сезона таскал за собой дохлого по полю, ЦСКА находится в некоторой яме — и первые, и вторые гораздо меньше заслуживают быть первыми, чем «Спартак». Думаю, многое станет ясно после первого матча с «Краснодаром». Если вдруг «Спартак» проиграет, то от пяти очков останется два, а это не отрыв. И ситуация перевернется.

«Витсель поступил правильно»

— «Зенит» и ЦСКА по потенциалу состава выше «Спартака»?

— По потенциалу — да. По желанию, отдаче, игре — нет. Но «Спартак» играет на пределе, порой даже выжимая больше из себя, чем может. А ЦСКА и «Зенит» и на две трети от своих возможностей не играют.

— Как оцените уход Витселя в Китай?

— В таких ситуациях я всегда говорю, что футболист не нужно заморачиваться над тем, как его выбор выглядит со стороны, а выбирать лучшее предложение. Витсель будет играть в хороший футбол еще года три-четыре, и такого предложения, как из Китая, у него в жизни больше не будет. Поэтому он все правильно делает. Итальянцы собирались платить ему раза в три меньше. Да, «Ювентус» — это престижно и почетно, но от этого выступления останутся красивые кадры, может быть, футболка — и все, а от Китая — в три раза больше денег. После завершения карьеры 80−90 процентов футболистов остаются никому ненужными людьми. И в такой ситуации деньги — самое важное, что у них может остаться от карьеры. Дальше встает вопрос: насколько редко они били головой по мячу, чтобы она могла работать и в другом направлении.

— Витсель — серьезная потеря для «Зенита»?

— Вокруг него всегда было много разговоров, но я никогда не считал его ключевой фигурой. Халк, да, был ключевым игроком. А без Витселя команда играла и не сказать, что хуже. Поэтому не скажу, что без него нельзя играть — «Зенит» найдет замену. Сложнее ситуация в защите. Нету — ни о чем, Ломбертс — уже неубедительно, Новосельцев пока не вписался. Плюс на это накладывается трудности с вратарем. В общем, подгорает в оборонительной части.

«Наш футбол напоминает мне сценку из мутьфильма»

— Перемены в «Анжи» свидетельствует о том, что российский футбол ждут трудные времена, более скромная и экономная жизнь?

— Мне то, что происходит с российским футболом, напоминает моменты из мультфильмов. Помните, когда герой завис над пропастью, падает, но кончиками пальцев каким-то невероятным образом продолжается цепляться? Наш футбол уже давно над пропастью, но по непонятным причинам пока не летит в тартарары. Реально жизнеспособных клубов у нас около десятка. Все остальное — это потуги местных руководителей и вообще полная финансовая несуразица. Непонятно, с тем, как платят, кому, за что. Думаю, наш футбол должен пережить некий коллапс, чтобы после этого началась выстраиваться нормальная жизнеспособная система.

— В сложившейся ситуации появление Карпина в «Анжи», о чем сообщают некоторые СМИ, реально?

— Уверен, что ему нелегко будет жить в Махачкале. Человек, конечно, может попробовать, но это будет означать, что руководители «Анжи» решили загнать клуб мимо ФНЛ сразу во вторую лигу. «Анжи» — нужно им отдать должное — открыто говорит о своих сложностях, пытается действовать. Ведь сколько мы знаем команд, которые в подобных ситуациях тупо бросали играть, распродавая матчи. Вспомните ту же «Мордовию», которая в концовке прошлого сезона в одних матчах с лидерами билась, а в других услужливо уступала дорогу. Такие команды и с такими проблемами РФПЛ не нужны.

— Появляются и другие примеры в экономическом плане: «Уфа» и «Амкар» в последние несколько трасферных окно неплохо заработали на продаже игроков.