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3 января 2017, 20:07 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболист Джонатан Менса перешел из «Анжи» в клуб MLS «Коламбус Крю»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2015/16

МОСКВА, 3 янв — Р-Спорт. Ганский защитник Джонатан Менса перешел из махачкалинского «Анжи» в клуб «Коламбус Крю», выступающий в Major League Soccer (MLS, высший дивизион системы футбольных лиг в США и Канаде), сообщается на официальном сайте команды из Дагестана.

Менса перешел в «Анжи» из французского «Эвиана» в феврале, подписав c махачкалинцами контракт на 2,5 года. В общей сложности он провел в составе дагестанской команды 19 игр. В активе 26-летнего Менса также 52 матча и один гол за сборную Ганы.

«Мы благодарим Джонатана за качественное выступление за “Анжи” и желаем успешной дальнейшей карьеры», — говорится в сообщении на сайте махачкалинцев.

Анжи
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