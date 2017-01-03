Футболист Джонатан Менса перешел из «Анжи» в клуб MLS «Коламбус Крю»

Менса перешел в «Анжи» из французского «Эвиана» в феврале, подписав c махачкалинцами контракт на 2,5 года. В общей сложности он провел в составе дагестанской команды 19 игр. В активе 26-летнего Менса также 52 матча и один гол за сборную Ганы.

«Мы благодарим Джонатана за качественное выступление за “Анжи” и желаем успешной дальнейшей карьеры», — говорится в сообщении на сайте махачкалинцев.