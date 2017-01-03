Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28330081/
3 января 2017, 20:04 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

ФК «Зенит» официально подтвердил переход полузащитника Витселя в китайский клуб

Обновлено: 20:07
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2015/16

МОСКВА, 3 янв — Р-Спорт. Санкт-петербургский «Зенит» и «Тяньцзинь Цюаньцзянь» из Китая достигли соглашения о переходе бельгийского полузащитника российского клуба Акселя Витселя, сообщается на официальном сайте «Зенита».

<em>МОСКВА 3 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em><nobr>Санкт-петербургский</nobr> Зенит и Тяньцзинь Цюаньцзянь из Китая достигли соглашения о переходе бельгийского полузащитника российского клуба <span class=error>Акселя</span> <span class=error>Витселя</span> сообщается на официальном сайте Зенита. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее сообщалось, что 27-летний Витсель отказался от перехода в «Ювентус» и заключил соглашение с «Тяньцзинь Цюаньцзянь», где будет получать 18 миллионов евро в год.

«Зенит» поблагодарил игрока и пожелал ему удачи.

Витсель перешел в «Зенит» в 2012 году из португальской «Бенфики» за 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне в составе «сине-бело-голубых» полузащитник в общей сложности провел 23 игры, забил один гол. В составе клуба он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Футболист Джонатан Менса перешел из «Анжи» в клуб MLS «Коламбус Крю»

МОСКВА, 3 янв — Р-Спорт. Ганский защитник Джонатан Менса перешел из махачкалинского «Анжи» в клуб «Коламбус Крю», выступающий в Major League Soccer (MLS, высший дивизион системы футбольных лиг в США и Канаде), сообщается на официальном сайте команды из Дагестана.
Еще 7 новостей  Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года