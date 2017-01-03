ФК «Зенит» официально подтвердил переход полузащитника Витселя в китайский клуб
МОСКВА, 3 янв —
Р-Спорт. Санкт-петербургский «Зенит» и «Тяньцзинь Цюаньцзянь» из Китая достигли соглашения о переходе бельгийского полузащитника российского клуба Акселя Витселя, сообщается на официальном сайте «Зенита».
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Ранее сообщалось, что 27-летний Витсель отказался от перехода в «Ювентус» и заключил соглашение с «Тяньцзинь Цюаньцзянь», где будет получать 18 миллионов евро в год.
«Зенит» поблагодарил игрока и пожелал ему удачи.
Витсель перешел в «Зенит» в 2012 году из португальской «Бенфики» за 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне в составе «сине-бело-голубых» полузащитник в общей сложности провел 23 игры, забил один гол. В составе клуба он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.
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