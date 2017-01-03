«Зенит» объявил о переходе Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Ранее сообщалось, что 27-летний футболист может заработать в новой команде порядка 80 миллионов евро за четыре года. В игроке был заинтересован «Ювентус», однако Витсель принял решение отклонить предложение итальянцев и извинился перед представителями клуба.

За команду из Санкт-Петербурга 27-летний футболист выступал с 2012 года, провел 180 матчей, забил 22 гола и отдал 13 голевых передач. Вместе с «Зенитом» Витсель стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.