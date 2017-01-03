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3 января 2017, 20:57 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Зенит» объявил о переходе Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2015/16

«Зенит» на своем официальном сайте объявил о переходе бельгийского полузащитника Акселя Витселя в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Ранее сообщалось, что 27-летний футболист может заработать в новой команде порядка 80 миллионов евро за четыре года. В игроке был заинтересован «Ювентус», однако Витсель принял решение отклонить предложение итальянцев и извинился перед представителями клуба.

За команду из Санкт-Петербурга 27-летний футболист выступал с 2012 года, провел 180 матчей, забил 22 гола и отдал 13 голевых передач. Вместе с «Зенитом» Витсель стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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