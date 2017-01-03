«Зенит» объявил о переходе Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
«Зенит» на своем официальном сайте объявил о переходе бельгийского полузащитника Акселя Витселя в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
Ранее сообщалось, что 27-летний футболист может заработать в новой команде порядка 80 миллионов евро за четыре года. В игроке был заинтересован «Ювентус», однако Витсель принял решение отклонить предложение итальянцев и извинился перед представителями клуба.
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