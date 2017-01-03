Геннадий Орлов: Витселя не осуждаю. А наш футбол скоро рухнет
Комментатор — о последних тенденциях в нашем футболе.
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Корреспондент «СЭ» позвонил известному телекомментатору, чтобы узнать его мнение об отъезде полузащитника «Зенита» Акселя Витселя в китайский клуб. Однако разговор вышел далеко за рамки трансферной темы.
ПОЧЕМУ Я ДОЛЖЕН ОБВИНЯТЬ ВИТСЕЛЯ В МЕРКАНТИЛЬНОСТИ?
— Как восприняли новость об отъезде Витселя в Китай? Деньги правят миром?
— Это его личное решение. Витсель не скрывает, что деньги нужны семье. Аксель сейчас в Румынии, у него жена оттуда. Видимо, сделал такой выбор на семейном совете. Зачем вникать в эту историю? Нужно сказать ему спасибо за время, проведенное в «Зените».
— То есть вы не в числе тех, кто обвиняет бельгийца в меркантильности?
— Я вообще не в числе тех, кто
— Но переход в «Ювентус» стал бы, согласитесь, красивой историей?
— Не знаю. А для чего? А заиграл бы он там? И потом «Ювентус» никак не может выиграть Лигу чемпионов. У них свои проблемы. А возьмите, например, бразильца Оскара, который выступал в «Челси», а потом уехал в Китай. А ведь он моложе Витселя. Из «Челси» — в Китай! Видимо, они думают о будущем. Единственное, меня удивило, что Витсель не к
— «Зениту» сложно не будет без него во второй части сезона?
— Нет. Замена ему уже есть.
— Бразилец Эрнани?
— Эрнани. Плюс сейчас появилась информация о Самарисе. Не знаю, насколько она правдива. Он опорный полузащитник, прекрасно играет головой, у него чудесный первый пас, может действовать на позиции центрального защитника. Самарис же играл против «Зенита» за «Бенфику».
— В общем, пригодится?
— Хорошая кандидатура. Но возьмут ли его?
— Как оцените вклад Витселя в успехи «Зенита»?
— Огромный вклад. Огромный! Аксель все время показывал стабильную игру. Настоящая рабочая лошадка. Как он удерживал мяч, забил несколько нужных голов! Неслучайно на него был такой спрос. А ведь бельгиец — не бомбардир и не вратарь, а игрок середины поля. Но он востребован.
— В чем же его «фишка»?
— Отбор под 90 процентов! Не проигрывает единоборства, а ведь еще и пас может отдать.
— Один из сильнейших легионеров в России за последние годы?
— Второй после Халка. Второй.
— Вот даже как?
— Еще бы в эту тройку я бы включил Вагнера Лав.
— Армеец — третий?
— Нет, Вагнер и Халк — равнозначны. А Витсель — третий. Хотя нет. Халк все же повыше уровнем, чем Вагнер, он поярче.
— Вас не пугает трансферная активность «Спартака»?
— Недавно вы назвали полузащитника «Крыльев» Молло
— Секундочку. Поясню про Молло. Он не тот легионер, который играет за сборную Франции. Он хороший футболист, но только не отличный. Вот в чем вся соль. Я считаю, что в Россию нужно звать отличных исполнителей. А так, наши клубы заполнены второразрядными по европейским меркам игроками. Ну как нам подняться?
— Луиз Адриану — второразрядный футболист?
— К нам же попал Жулиану, и потом его из «Зенита» стали приглашать в сборную Бразилии. Шанс нужно давать каждому. Возможно, Адриану — исключение из правил, который поднимется выше и поднимет наш футбол. Но в принципе, при наличии такого числа легионеров, как нам своих ребят развивать? Молло помогает «Крыльям» не вылететь. Но это же бои, как говорится, местного значения. Поэтому ключевое слово в моем монологе про француза не то, что он
— Например?
— Возьмите историю футбольного клуба «Кубань». За 10 лет сколько там тренеров поменяли? Сколько игроков прошло через команду? Слушайте, ну это же откровенные жулики, которые зарабатывали на этом клубе. Разве это не так? Тогда сделайте выводы, создайте специальные комиссии в РФС. Толстых, кстати,
КОКОРИН — ОТРАЖЕНИЕ РОССИЙКОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА.
— И к чему приходите?
— Не сделал… Ничего внутри особо не происходит. В юношеском футболе вообще никто не растет. В РФС говорят, что будут развиваться регионы. А воз и ныне там. Мы сейчас на пороге того, что рухнет вся система нашего профессионального футбола!
— Рухнет?!
— Да. И никуда, похоже, от этого не деться. Потому что те бюджетные деньги, которые вливаются в клубы — это ложный профессионализм.
— Поясните.
— Да просто это видно, как наши игроки относятся к своей профессии. Вот эти все истории, которые происходят на отдыхе. В ресторанах и прочих местах. Ребята не думают, что их профессия — это смысл жизни. Вот в чем беда. Тренируются спустя рукава, «физику» не держат. Сейчас меня назовут скептиком, но я говорю о сухом остатке. Наш футбол не двигается.
— Кокорин — это уже имя нарицательное?
— Дай бог, чтобы у него все получилось. Кокорин — это отражение российского профессионализма. Как лакмусовая бумажка. И дело ведь не только в нем. Я же все время обращаю внимание на их отношение к тренировочной работе. А давайте возьмем тренеров.
— А что тренеры?
— Иностранцы приезжают откровенно зарабатывать.
— Но ведь не все.
— В «Зените» работали Адвокат, Спаллетти,
— Надо,
— Они есть. Только их надо развивать. И самое время задуматься РФС. Нужна конкретная программа. Те лозунги, которые у нас произносятся вслух, они же ничего не дают.
— А что дает?
— У нас 11 новых стадионов, а там еще рядом пансионаты, запасные футбольные поля. Так собирайте туда детские, юношеские команды, ребят со всей страны, тренеров. Устраивайте им кастинг, находите, отбирайте таланты. Сделайте центры, оазисы футбола. Займитесь этим! Это уже лежит на поверхности. Вот откуда можно черпать кадры.
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