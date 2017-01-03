Геннадий Орлов: Витселя не осуждаю. А наш футбол скоро рухнет

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Корреспондент «СЭ» позвонил известному телекомментатору, чтобы узнать его мнение об отъезде полузащитника «Зенита» Акселя Витселя в китайский клуб. Однако разговор вышел далеко за рамки трансферной темы.

ПОЧЕМУ Я ДОЛЖЕН ОБВИНЯТЬ ВИТСЕЛЯ В МЕРКАНТИЛЬНОСТИ?

— Как восприняли новость об отъезде Витселя в Китай? Деньги правят миром?

— Это его личное решение. Витсель не скрывает, что деньги нужны семье. Аксель сейчас в Румынии, у него жена оттуда. Видимо, сделал такой выбор на семейном совете. Зачем вникать в эту историю? Нужно сказать ему спасибо за время, проведенное в «Зените».

— То есть вы не в числе тех, кто обвиняет бельгийца в меркантильности?

— Я вообще не в числе тех, кто кого-то обвиняет. Я всем сочувствую, особенно футболистам. Дай бог, чтобы Витсель обеспечил себе жизнь после футбола. Почему бы не воспользоваться таким шансом? Ведь посмотрите, сколько людей пропадает из поля зрения после завершения игровой карьеры. Как им трудно войти в жизнь… Они же не понимают, что нужно обрести новую профессию. Были в центре внимания, а тут все обрывается. И про него потом говорят: «А это кто? А, он когда-то играл там-то… Ну-ну». Спорт — жестокая штука. Сегодня ты нужен всем, а завтра о тебе все забыли.

— Но переход в «Ювентус» стал бы, согласитесь, красивой историей?

— Не знаю. А для чего? А заиграл бы он там? И потом «Ювентус» никак не может выиграть Лигу чемпионов. У них свои проблемы. А возьмите, например, бразильца Оскара, который выступал в «Челси», а потом уехал в Китай. А ведь он моложе Витселя. Из «Челси» — в Китай! Видимо, они думают о будущем. Единственное, меня удивило, что Витсель не к Виллаш-Боашу поехал и не к Халку, а к Каннаваро. Я уважаю его решение. Нет смысла ломать копья и рассуждать, что было бы лучше. Мы сидим на диване, а он просчитывает все варианты для себя.

— «Зениту» сложно не будет без него во второй части сезона?

— Нет. Замена ему уже есть.

— Бразилец Эрнани?

— Эрнани. Плюс сейчас появилась информация о Самарисе. Не знаю, насколько она правдива. Он опорный полузащитник, прекрасно играет головой, у него чудесный первый пас, может действовать на позиции центрального защитника. Самарис же играл против «Зенита» за «Бенфику».

— В общем, пригодится?

— Хорошая кандидатура. Но возьмут ли его?

— Как оцените вклад Витселя в успехи «Зенита»?

— Огромный вклад. Огромный! Аксель все время показывал стабильную игру. Настоящая рабочая лошадка. Как он удерживал мяч, забил несколько нужных голов! Неслучайно на него был такой спрос. А ведь бельгиец — не бомбардир и не вратарь, а игрок середины поля. Но он востребован.

— В чем же его «фишка»?

— Отбор под 90 процентов! Не проигрывает единоборства, а ведь еще и пас может отдать.

— Один из сильнейших легионеров в России за последние годы?

— Второй после Халка. Второй.

— Вот даже как?

— Еще бы в эту тройку я бы включил Вагнера Лав.

— Армеец — третий?

— Нет, Вагнер и Халк — равнозначны. А Витсель — третий. Хотя нет. Халк все же повыше уровнем, чем Вагнер, он поярче.

СЕКОНД-ХЭНД ЗАПОЛНИЛ НАШИ КЛУБЫ.

— Вас не пугает трансферная активность «Спартака»? Красно-белые вот-вот подпишут Луиза Адриану, возможности которого, кстати, прекрасно знает Мирча Луческу по донецкому «Шахтеру».

Цитата — Я видел Адриану в деле. Не назвал бы его суперигроком. Но это же вопросы рынка. Что ж, пусть «Спартак» укрепляется, пусть ЦСКА укрепляется. Чем выше станет уровень наших клубов, тем лучше.

— Недавно вы назвали полузащитника «Крыльев» Молло секонд-хэндом. А Луиз Адриану, по-вашему, не едет с ярмарки?

— Секундочку. Поясню про Молло. Он не тот легионер, который играет за сборную Франции. Он хороший футболист, но только не отличный. Вот в чем вся соль. Я считаю, что в Россию нужно звать отличных исполнителей. А так, наши клубы заполнены второразрядными по европейским меркам игроками. Ну как нам подняться?

— Луиз Адриану — второразрядный футболист?

— К нам же попал Жулиану, и потом его из «Зенита» стали приглашать в сборную Бразилии. Шанс нужно давать каждому. Возможно, Адриану — исключение из правил, который поднимется выше и поднимет наш футбол. Но в принципе, при наличии такого числа легионеров, как нам своих ребят развивать? Молло помогает «Крыльям» не вылететь. Но это же бои, как говорится, местного значения. Поэтому ключевое слово в моем монологе про француза не то, что он секонд-хэнд, а то, что секонд-хэнд заполнил наш футбол. Вообще очень многое печалит….

— Например?

— Возьмите историю футбольного клуба «Кубань». За 10 лет сколько там тренеров поменяли? Сколько игроков прошло через команду? Слушайте, ну это же откровенные жулики, которые зарабатывали на этом клубе. Разве это не так? Тогда сделайте выводы, создайте специальные комиссии в РФС. Толстых, кстати, как-то пытался разобраться с подобными проблемами, что-то нащупывал. А сейчас все возвращается на круги свои. Но ведь должно же быть какое-то очищение! Толстых боролся против агентов. А сейчас… Обычно садишься наутро после новогодней ночи и задаешь себе вопрос: сделал наш футбол за год шаг вперед или нет?

КОКОРИН — ОТРАЖЕНИЕ РОССИЙКОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА.

— И к чему приходите?

— Не сделал… Ничего внутри особо не происходит. В юношеском футболе вообще никто не растет. В РФС говорят, что будут развиваться регионы. А воз и ныне там. Мы сейчас на пороге того, что рухнет вся система нашего профессионального футбола!

— Рухнет?!

— Да. И никуда, похоже, от этого не деться. Потому что те бюджетные деньги, которые вливаются в клубы — это ложный профессионализм.

— Поясните.

— Да просто это видно, как наши игроки относятся к своей профессии. Вот эти все истории, которые происходят на отдыхе. В ресторанах и прочих местах. Ребята не думают, что их профессия — это смысл жизни. Вот в чем беда. Тренируются спустя рукава, «физику» не держат. Сейчас меня назовут скептиком, но я говорю о сухом остатке. Наш футбол не двигается.

— Кокорин — это уже имя нарицательное?

— Дай бог, чтобы у него все получилось. Кокорин — это отражение российского профессионализма. Как лакмусовая бумажка. И дело ведь не только в нем. Я же все время обращаю внимание на их отношение к тренировочной работе. А давайте возьмем тренеров.

— А что тренеры?

— Иностранцы приезжают откровенно зарабатывать.

— Но ведь не все.

— В «Зените» работали Адвокат, Спаллетти, Виллаш-Боаш. Русские не проходили при них в состав. Ну не должно такого быть! Не должно. Они не были заинтересованы в прогрессе наших игроков. А сколько способных ребят прошло за это время через молодежку, через «Зенит-2», а в основу их не брали. Да такая ситуация в каждом клубе практически. А вот Гончаренко за счет учебно-тренировочной работы поднял «Уфу», Гаджиев за счет учебно-тренировочной работы держит на плаву «Амкар». То же самое Рахимов в «Тереке». И все — со средними командами. А как «Уфа» рванула?!

— Надо, по-вашему, доверять своим кадрам?

— Они есть. Только их надо развивать. И самое время задуматься РФС. Нужна конкретная программа. Те лозунги, которые у нас произносятся вслух, они же ничего не дают.

— А что дает?

— У нас 11 новых стадионов, а там еще рядом пансионаты, запасные футбольные поля. Так собирайте туда детские, юношеские команды, ребят со всей страны, тренеров. Устраивайте им кастинг, находите, отбирайте таланты. Сделайте центры, оазисы футбола. Займитесь этим! Это уже лежит на поверхности. Вот откуда можно черпать кадры.