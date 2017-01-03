10 худших трансферов в истории РФПЛ
«Советский спорт», предостерегая российские клубы, вспоминает самые неудачные трансферы в истории РФПЛ.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Манише, «Динамо», 16 млн евро
13 матчей, 2 гола.
В 2005 году российский бизнесмен Федорычев одним из первых в РФПЛ открыл Америку. Планомерное развитие клуба оставьте чудикам, а мы, — кажется, так решили тогда в «Динамо», — с ходу подогнем под себя изменчивый мир. Кто там нынче чемпион? Говорите, «Порту» Лигу чемпионов взял, а Португалия только чудом не взяла Евро? Так это же легче легкого — берем португальцев, оптом.
Главным из того десанта был Манише. В России ждали приезда игрока с волшебным ударом и столь же чудесным послужным списком (в «Порту» Жозе Моуринью он выиграл абсолютно все). Вместо этого «Динамо» получило капризного футболиста, потолком мечтаний которого в России были до блеска начищенные бутсы и регулярные
То время все же принесло «Динамо» пользу.
Коштинья, «Динамо», 15 млн евро
10 матчей.
Еще один игрок из великого «Порту» Жозе Моуринью и серебряный призер Евро-2004. Играл португалец настолько неохотно, что и писать о нем так же лениво. К тому же история Коштиньи полностью повторяет путь Манише. За тем исключением, что второй хотя бы отметился красивым голом в ворота «Амкара». Коштинья же запомнится только скверным характером.
Себастьян Пюигренье, «Зенит», 6 млн евро
13 матчей, 1 гол.
Вот вам водные данные: есть 26-летний французский защитник из середняка чемпионата Франции «Нанси», ни разу не вызывавшийся в сборную страны. Он провел один неплохой сезон, когда его команда забралась на четвертое место, а сам игрок попал в символическую команду лиги. На этом все. И теперь вопрос: купите ли вы такого игрока?
«Зенит» ответил утвердительно. А для пущей убедительности присыпал сверху еще 6 млн евро. Закончилось все быстро: в первом же матче — с «Рубином» — жесткий француз, выйдя на поле на 64-й минуте матча, на 76-й отправился в раздевалку. О пребывании игрока в Казани напоминало только численное меньшинство «Зенита».
Дальше как обычно: скитания по арендам с нежеланием идти на понижение зарплаты. Виртуозную точку в истории Себастьяна Пюигренье в «Зените» поставил, что символично, «Нанси», куда защитник ушел за ноль евро.
Рамон, ЦСКА, 5.7 млн евро
35 матчей, 2 гола.
Рамон приехал из «Коринтианса» в ЦСКА во времена, когда перед матчами армейцев впору было включать бразильский гимн. На тот момент в России уже здорово себя проявили Вагнер, Жо, Карвалью, Дуду. От человека, попадавшего в
Сейчас 28-летний Рамон играет в одном из низших дивизионов Бразилии.
Фернандо Кавенаги, «Спартак», 8.6 млн евро
63 матча, 17 голов.
О приезде 21-летнего аргентинца в России знали даже те, у кого футбол ассоциируется с бессмысленной беготней. Сумасшедшие на 2004 год траты на нападающего «Ривер Плейт» должны были окупиться: в России приехал лучший нападающий лучшей команды Аргентины. И, казалось, Кавенаги уже сложившийся игрок, а значит — проблем с адаптацией быть не должно. Выходи и делай то, что умеешь.
Однако, первого гола Кавенаги пришлось ждать два месяца. Затем дела пошли лучше, но скорострельность аргентинца удручала. Завышенные ожидания подгоняли и Кавенаги и его работодателей, что привело к отъезду аргентинца во французский «Бордо». Там форвард стал чемпионом Франции. За последующие годы Кавенаги выиграл еще полдюжины трофеев разного уровня: от Кубка Либертадорес до чемпионата Кипра. Последним клубом аргентинца был кипрский АПОЭЛ — притом играл за него форвард блестяще, забив 19 голов за 18 матчей. Сейчас Кавенаги без клуба — восстанавливается от травмы и с футбол заканчивать не намерен.
Иван Соловьев, «Зенит», 750 тысяч евро
2 матча.
Если
20-летний полузащитник ворвался в РФПЛ в 2013 году — при Петреску в «Динамо». Играл здорово. Для 20-летнего, не более того. И тут появился «Зенит» с ощутимо большими контрактными условиями и обещаниями того, что все мечты обязательно сбудутся.
Соловьев может винить кого угодно в том, что случилось: Боаша, функционеров «Динамо», которые в те годы разве что вилкой мимо рта не промахивались, а в остальном — для подсчета попаданий и верных решений в их послужном списке хватить и одного пальца. Не скажу какого.
Да, винить Соловьев может кого угодно, но итог от этого не изменится: те годы, в которые нужно неустанно прогрессировать, он провел у телевизора, смотря матчи «Зенита».
Сейчас Соловьев пытается реанимировать свою карьеру в воронежском «Факеле».
Альберто Сапатер, «Локомотив», 7,5 млн евро
27 матчей, 1 гол.
Возможно, это самый худший трансфер из всех тех, которые
Заработав на старость, Сапатер вернулся в «Сарагосу».
Карлос Эдуардо, «Рубин», 20 млн евро
46 матчей, 6 голов.
Игрок Эдуардо неплохой — это очевидно. За год до прихода в «Рубин» из «Хоффенхайма» он начал привлекаться в сборную Бразилии, проведя за два года шесть матчей.
Но ценник вынуждает применять к нему особенные требования, ни одному из которых бразилец, конечно же, не соответствует. Талантливый в
Бруну Алвеш, «Зенит», 22 млн евро
72 матча, 1 гол.
22. Миллиона. Евро.
Именно столько стоила подготовка почвы для одного из самых мощных мемов российского футбола — про «Твенте» и трешку.
29-летний Алвеша брали из «Порту» для Лиги чемпионов, но у того не заладилось и в Лиге Европы. Не знаю, как выглядел португалец на момент трансфера, но после — Алвеш начал стареть просто на глазах, что вылилось в полно отсутствие скорости.
Любое действие защитника воспринималось через эти самые 22 млн евро. Поэтому довольно скоро Спаллетти стал искать Алвешу замену, натаскивая Губочана на позицию центрального защитника.
В «Фенербахче», похоже, селекционеры мало интересуется футболом, смотря в основном только крупные форумы раз в два годы, поэтому с радостью купили у «Зенита» Алвеша за 5,5 млн евро. Сегодня Алвеш потихоньку привозит уже в «Кальяри».
Байе Джиби Фалль, «Локомотив», 4,7 млн евро
11 матчей, 0 голов.
Еще один герой народного фольклора. На момент перехода в «Локо», когда форварду было уже 24 года, в его послужном списке гордо значилась цифра 32 — столько голов он забил за два сезона в чемпионате Дании. «Конечно, берем!» — воскликнули селекционеры «Локо».
Об уровне чемпионата Дании можно было судить уже по первым матчам Фалля в РФПЛ. На фоне сенегальского форварда защитники РФПЛ обретали уверенность Мальдини, а Дмитрий Сычев вновь начинал верить в возвращение 2002-го года.
Тогдашний президент «Локо» Ольга Смородская утверждала, что Фалль на самом деле годный нападающий. Но ни его карьера в России, ни последующий его путь этого не подтвердили. Сейчас 31-летний Фалль играет в казахстанском «Иртыше».
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