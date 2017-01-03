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3 января 2017, 17:58 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Генк» был готов продать Бэйли в «Спартак» за 25 миллионов евро

Обновлено: 18:04
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2015/16

«СЭ» стали известны подробности переговоров по трансферу форварда «Генка» Леона Бэйли в «Спартак».

СЭ стали известны подробности переговоров по трансферу форварда Генка. Увеличить
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Переговоры начались в сентябре, «Генк» поднял цену на ямайского форварда сначала до 18, а потом до 20 миллионов евро. В итоге финальная цена составила 25 миллионов евро, после чего переговоры были прекращены.

Потенциально Бэйли, как считается, сильнее Квинси Промеса. По итогам сезона-2015/16 Бэйли был признан лучшим молодым игроком бельгийского чемпионата. В текущем чемпионате на его счету 2 мяча в 18 матчах, а также 7 голов в 12 играх Лиги Европы. Сайт transfermarkt.de оценивает футболиста в 12,5 миллиона евро. (Вячеслав КОРОТКИН).

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