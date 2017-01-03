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3 января 2017, 17:37 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Деньги от продажи Витселя «Зенит» может потратить на приобретение Мертенса

Обновлено: 18:04
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2015/16

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс может продолжить карьеру в «Зените».

Как сообщает ITASportPress, петербургский клуб может потратить деньги от перехода Акселя Витселя в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» на приобретение Мертенса. Отмечается, что уход бельгийского футболиста принесёт сине-бело-голубым € 25 млн.

Мертенс выступает за «Наполи» с 2013 года, а в текущем сезоне провёл в Серии 16 матчей и забил 11 голов.

Ранее в СМИ сообщалось, что о переходе Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» должно быть официально объявлено в ближайшее время, а сам игрок может заработать в Китае примерно $ 80 млн.

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