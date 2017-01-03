«Анжи» рассматривает кандидатуры Карпина и Григоряна

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До Нового года был подписан контракт до окончания сезона с Федором Щербаченко, он должен вступить в силу с 1 января.

Однако потом владелец клуба сменился (им стал Осман Кадиев), и новое руководство решило не заключать соглашение с этим специалистом, а также расстаться со спортивным директором Сергеем Доронченко.

По нашим данным, теперь за селекцию будет отвечать Александр Танцюра (его хотят назначить на должность спортивного директора).

На сегодняшний день на пост главного тренера махачкалинцев рассматриваются три специалиста. Это рулевой «СКА-Хабаровска» Александр Григорян, знакомый с Кадиевым еще по сотрудничеству в нижегородской «Волге», Леонид Назаренко, работавший с Кадиевым в махачкалинском «Динамо», и Валерий Карпин. (Виталий АЙРАПЕТОВ).