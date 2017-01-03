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3 января 2017, 16:25 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Анжи» рассматривает кандидатуры Карпина и Григоряна

Как стало известно «СЭ», «Анжи» пока не определился с кандидатурой главного тренера.

Как стало известно СЭ <span class=error>Анжи</span> пока не определился с кандидатурой наставника. Увеличить
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До Нового года был подписан контракт до окончания сезона с Федором Щербаченко, он должен вступить в силу с 1 января.

Однако потом владелец клуба сменился (им стал Осман Кадиев), и новое руководство решило не заключать соглашение с этим специалистом, а также расстаться со спортивным директором Сергеем Доронченко.

По нашим данным, теперь за селекцию будет отвечать Александр Танцюра (его хотят назначить на должность спортивного директора).

На сегодняшний день на пост главного тренера махачкалинцев рассматриваются три специалиста. Это рулевой «СКА-Хабаровска» Александр Григорян, знакомый с Кадиевым еще по сотрудничеству в нижегородской «Волге», Леонид Назаренко, работавший с Кадиевым в махачкалинском «Динамо», и Валерий Карпин. (Виталий АЙРАПЕТОВ).

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