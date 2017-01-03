Экс-игрок сборной Украины покинул российский «Рубин»

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Российский футбольный клуб «Рубин» (Казань) официально подтвердил уход из команды бывшего игрока сборной Украины Марко Девича, сообщает официальный сайт клуба.

«31 декабря 2016 года срок контракта нападающего Марко Девича подошел к концу. Футбольный клуб “Рубин” искренне благодарит Марко за его работу и преданность команде. От всей души желаем нападающему удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении, опубликованном сегодня, 3 января.

Марко Девич выступал за «Рубин» с февраля 2014 года. Полсезона, с января по июнь 2015 года, провел в аренде в клубе «Аль Райан» (Катар). За «Рубин» сыграл 49 матчей, в которых забил 14 голов.

Натурализованный серб Девич выступал в Украине с 2005 по 2014 году за «Волынь», «Металлист» и «Шахтер». С 2008 по 2014 годы выступал в составе сборной Украины. Провел 35 игр, забил 7 голов.