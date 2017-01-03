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3 января 2017, 13:47 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Беленов может перейти в «Рубин»

Обновлено: 14:09
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2015/16

По информации «СЭ», наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры вратаря «Анжи» Александра Беленова является «Рубин».

По информации СЭ наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры вратаря <span class=error>Анжи</span> является Рубин. Увеличить
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30-летний голкипер в первой части сезона провел 17 матчей за «Анжи». В конце декабря клуб сделал заявление о возможности продажи ведущих футболистов, а под самый Новый год «Анжи» сменил владельца.

Беленов может присоединиться к «Рубину» уже на первом сборе, который казанская команда проведет в Марбелье с 16 по 26 января. (Сергей ЕГОРОВ).

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