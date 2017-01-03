Беленов может перейти в «Рубин»

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30-летний голкипер в первой части сезона провел 17 матчей за «Анжи». В конце декабря клуб сделал заявление о возможности продажи ведущих футболистов, а под самый Новый год «Анжи» сменил владельца.

Беленов может присоединиться к «Рубину» уже на первом сборе, который казанская команда проведет в Марбелье с 16 по 26 января. (Сергей ЕГОРОВ).