Беленов может перейти в «Рубин»
По информации «СЭ», наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры вратаря «Анжи» Александра Беленова является «Рубин».
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30-летний голкипер в первой части сезона провел 17 матчей за «Анжи». В конце декабря клуб сделал заявление о возможности продажи ведущих футболистов, а под самый Новый год «Анжи» сменил владельца.
Беленов может присоединиться к «Рубину» уже на первом сборе, который казанская команда проведет в Марбелье с 16 по 26 января. (Сергей ЕГОРОВ).
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