Александр Беленов: Поступит предложение от «Рубина» — будем думать
Вратарь «Анжи» Александр Беленов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал возможность перехода в «Рубин».
Голкипер готов рассмотреть предложение казанцев, если оно поступит.
Напомним, в конце декабря махачкалинский клуб сделал заявление о возможности продажи ведущих футболистов, а под самый Новый год «Анжи» сменил владельца.
— Никак не могу прокомментировать эту информацию, — сказал Беленов. — Первый раз слышу. Я пока в отпуске, нам выдали программу «Анжи», готовлюсь по ней, все по графику.
— Планируете на сборы поехать с «Анжи»?
— До сборов с «Анжи» еще неделя. Пока так.
— Что в «Анжи» происходит, какой информацией располагаете?
— Думаю, вы знаете больше, чем я. Я не владею информацией.
— Если предложение от «Рубина» поступит, как отреагируете?
— Поступит — будем думать. Пока не о чем говорить. (Сергей ЕГОРОВ).
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