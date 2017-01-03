Голкипер готов рассмотреть предложение казанцев, если оно поступит.

Напомним, в конце декабря махачкалинский клуб сделал заявление о возможности продажи ведущих футболистов, а под самый Новый год «Анжи» сменил владельца.

— Никак не могу прокомментировать эту информацию, — сказал Беленов. — Первый раз слышу. Я пока в отпуске, нам выдали программу «Анжи», готовлюсь по ней, все по графику.

— Планируете на сборы поехать с «Анжи»?

— До сборов с «Анжи» еще неделя. Пока так.

— Что в «Анжи» происходит, какой информацией располагаете?

— Думаю, вы знаете больше, чем я. Я не владею информацией.

— Если предложение от «Рубина» поступит, как отреагируете?

— Поступит — будем думать. Пока не о чем говорить. (Сергей ЕГОРОВ).