СМИ: «Рубин» намерен приобрести футболиста «Галатасарая» Озтекина за €4 млн

Отмечается, что российский клуб готов заплатить за 29-летнего игрока €4 млн. Футболист также имеет предложения от клубов из Китая и США.

Озтекин выступает за «Галатасарай» с 2014 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 19 матчей в разных турнирах, забил восемь мячей и сделал три результативные передачи.