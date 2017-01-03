СМИ: «Рубин» намерен приобрести футболиста «Галатасарая» Озтекина за €4 млн
МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Рубин» заинтересован в приобретении полузащитника турецкого «Галатасарая» Ясина Озтекина. Об этом сообщает портал Fanatik.
Отмечается, что российский клуб готов заплатить за 29-летнего игрока €4 млн. Футболист также имеет предложения от клубов из Китая и США.
Озтекин выступает за «Галатасарай» с 2014 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 19 матчей в разных турнирах, забил восемь мячей и сделал три результативные передачи.
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