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3 января 2017, 14:09 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Спартак» проявляет интерес к Дриусси

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2015/16

По информации «СЭ», «Спартак» проявляет интерес к 20-летнему нападающему «Ривер Плейт» Себастьяну Дриусси.

По информации СЭ Спартак проявляет интерес к 20-летнему нападающему <span class=error>Ривер</span> <span class=error>Плейт</span> Себастьяну Дриусси. Увеличить
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Форвард имеет гражданство Аргентины и Италии. По данным transfermarkt.de, трансфер игрока оценивается в 3,5 миллиона евро. Во внутреннем первенстве Дриусси забил в 14 матчах 8 голов. Футболист выступает за сборную Аргентины (U20, 8 матчей, 1 гол). (Сергей ЕГОРОВ).

Спартак М
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