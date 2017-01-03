«Спартак» проявляет интерес к Дриусси
По информации «СЭ», «Спартак» проявляет интерес к 20-летнему нападающему «Ривер Плейт» Себастьяну Дриусси.
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Форвард имеет гражданство Аргентины и Италии. По данным transfermarkt.de, трансфер игрока оценивается в 3,5 миллиона евро. Во внутреннем первенстве Дриусси забил в 14 матчах 8 голов. Футболист выступает за сборную Аргентины (U20, 8 матчей, 1 гол). (Сергей ЕГОРОВ).
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