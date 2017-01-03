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3 января 2017, 13:49 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Комличенко подписал новый контракт с «Краснодаром»

Нападающий Николай Комличенко подписал новый контракт с «Краснодаром».

Как стало известно «Чемпионату», «горожане» вернули футболиста из аренды и заключили с ним новое соглашение до 2021 года.

Руководство краснодарского клуба рассчитывает на игрока как на одного из основных нападающих. Последние полгода 21-летний Комличенко, который является воспитанником академии «Краснодара», выступал в Чехии за «Слован» из Либереца. За это время форвард забил 7 голов: 3 в чемпионате и 4 в Лиге Европы.

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