Комличенко подписал новый контракт с «Краснодаром»

Как стало известно «Чемпионату», «горожане» вернули футболиста из аренды и заключили с ним новое соглашение до 2021 года.



Руководство краснодарского клуба рассчитывает на игрока как на одного из основных нападающих. Последние полгода 21-летний Комличенко, который является воспитанником академии «Краснодара», выступал в Чехии за «Слован» из Либереца. За это время форвард забил 7 голов: 3 в чемпионате и 4 в Лиге Европы.