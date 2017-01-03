Адриано одной ногой в «Спартаке», Полоз из «Ростова» никуда не уходит

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АДРИАНО ПРОЙДЕТ МЕДОСМОТР 10 ИЛИ 11 ЯНВАРЯ.

«Милан» и «Спартак» практически договорились о трансфере нападающего Луиса Адриано. Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, 10 или 11 января футболист пройдет медосмотр в московском клубе, а после этого стороны официально объявят о завершении сделки.

СЕМИН ОТКАЗАЛСЯ ОТ ШКУЛЕТИЧА.

Нападающий «Локомотива» Петар Шкулетич больше не нужен «железнодорожникам». Об этом заявил агент футболиста Иван Аджич.

— В 20-х числах декабря Петару на электронную почту пришло письмо о том, что тренерский штаб Юрия Семина на него не рассчитывает, и его не берут на предсезонные сборы. Сейчас официальных предложений по Шкулетичу от других клубов нет, — сказал Аджич в интервью «Матч ТВ».

По информации польских СМИ, скорее всего, Шкулетич перейдет в «Легию». Стоимость трансфера — миллион евро.

ПОЛОЗ ОСТАНЕТСЯ В «РОСТОВЕ» МИНИМУМ ДО ЛЕТА.

Турецкое издание YeniAkit сообщает, что «Трабзонспор» заинтересован в услугах нападающего «Ростова» Дмитрия Полоза. Однако, по информации «Советского спорта», форвард из «Ростова» в зимнее трансферное окно никуда не уйдет. Футболисту нравится работать под руководством Курбана Бердыева, в ростовском клубе Полоза все устраивает.

ОЗДОЕВ «МАРСЕЛЮ» НЕ НУЖЕН.

«Марселю» предлагали приобрести полузащитника «Рубина» Магомеда Оздоева, однако французский клуб отклонил предложение, утверждает footballclubdemarseille.fr.

Напомним, что ранее появилась информация, что Оздоев может продолжить карьеру в «Локомотиве» или «Сент-Этьене». Примерная сумма трансфера — 4 миллиона евро.

В «РУБИН» ПЕРЕЙДЕТ ЛИДЕР «ГАЛАТАСАРАЯ»?

«Рубин» нацелился на одного из лучших игроков чемпионата Турции Ясина Озтекина. Об этом пишет Sabah, ссылаясь на собственные источники. Футболист выступает за «Галатасарай» и в нынешнем сезоне забил 7 голов в 14 матчах за свой нынешний клуб. Казанцы готовы заплатить 4 миллиона евро за переход игрока.

МЕЛЬГАРЕХО МОЖЕТ ПОКИНУТЬ «СПАРТАК».

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо заинтересовал «Галатасарай», утверждает турецкое издание Fotospor. В Турции парагвайского футболиста считают игроком, способным усилить команду.