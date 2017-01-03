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3 января 2017, 12:49 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Источник: «Трабзонспор» заплатит «Спартаку» за Таски € 1 млн

Обновлено: 13:30
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2015/16

Защитник «Спартака» Сердар Таски перейдёт в «Трабзонспор» за € 1 млн, утверждает интернет-издание Yeni Safak.

В ближайшее время 29-летний игрок присоединится к турецкому клубу в Анталье, где тот проводит сбор. Таски подпишет с «Трабзонспором» контракт сроком на два с половиной года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» хочет за немца не менее € 3 млн, однако турки отказались платить эту сумму.

В текущем сезоне российской Премьер-Лиги Таски провёл в составе «Спартака» восемь игр (семь в основном составе) и забил один гол.

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