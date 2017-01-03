Источник: «Трабзонспор» заплатит «Спартаку» за Таски € 1 млн
Защитник «Спартака» Сердар Таски перейдёт в «Трабзонспор» за € 1 млн, утверждает
интернет-издание Yeni Safak.
В ближайшее время 29-летний игрок присоединится к турецкому клубу в Анталье, где тот проводит сбор. Таски подпишет с «Трабзонспором» контракт сроком на два с половиной года.
Ранее сообщалось, что «Спартак» хочет за немца не менее € 3 млн, однако турки отказались платить эту сумму.
В текущем сезоне российской
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