Кокорин встретился в тоннеле с игроком «Баварии» Рибери
Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин, который проводит отпуск в Сингапуре, встретился с полузащитником «Баварии» Франком Рибери.
Совместное с французом фото Кокорин выложил в соцсетях. Игроки запечатлены в одном из тоннелей Сингапура.
Напомним, что Кокорин и другой игрок сборной — Павел Мамаев отметили новый год на Сингапуре в звездном обществе. Компанию игрокам составил
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