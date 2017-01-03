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3 января 2017, 12:36 | Футбол: Премьер-лига | Спортфакт

Кокорин встретился в тоннеле с игроком «Баварии» Рибери

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин, который проводит отпуск в Сингапуре, встретился с полузащитником «Баварии» Франком Рибери.

Совместное с французом фото Кокорин выложил в соцсетях. Игроки запечатлены в одном из тоннелей Сингапура.

Напомним, что Кокорин и другой игрок сборной — Павел Мамаев отметили новый год на Сингапуре в звездном обществе. Компанию игрокам составил экс-футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд.

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