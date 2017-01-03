СМИ: «Галатасарай» претендует на игрока «Спартака» Мельгарехо

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Руководство турецкого клуба, который в настоящее время занимает третье место в чемпионате, считает, что парагваец именно тот игрок, который усилит игру команды.

В текущем сезоне Мельгарехо провел 14 матчей и забил один мяч. Несмотря на недостаток игровой практики, парагваец принял решение остаться в московском клубе.

Контракт Мельгарехо с российским клубом истекает только в 2020 году, но руководство турецкого клуба это не смущает.