СМИ: «Галатасарай» претендует на игрока «Спартака» Мельгарехо
Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо попал в сферу интересов турецкого «Галатасарая».
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Руководство турецкого клуба, который в настоящее время занимает третье место в чемпионате, считает, что парагваец именно тот игрок, который усилит игру команды.
В текущем сезоне Мельгарехо провел 14 матчей и забил один мяч. Несмотря на недостаток игровой практики, парагваец принял решение остаться в московском клубе.
Контракт Мельгарехо с российским клубом истекает только в 2020 году, но руководство турецкого клуба это не смущает.
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