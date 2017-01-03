«Рубин» подтвердил уход Девича

«31 декабря 2016 года срок контракта нападающего Марко Девича подошёл к концу. Футбольный клуб “Рубин” искренне благодарит Марко за его работу и преданность команде. От всей души желаем нападающему удачи в дальнейшей карьере», — сообщается на официальном сайте команды.

Девич выступал за «Рубин» с 2014 года, начало 2015 года он провёл на правах аренды в катарском клубе «Аль-Райан». Всего украинец сыграл за «Рубин» 49 матчей, в которых отметился 14 забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что Девич может продолжить карьеру в донецком «Олимпике».