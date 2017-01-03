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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28327036/
3 января 2017, 11:47 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

«Рубин» подтвердил уход Девича

Обновлено: 11:59
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2015/16

«Рубин» подтвердил уход из команды форварда Марко Девича. Ранее казанский клуб исключил 33-летнего украинца из заявки на сезон.

«31 декабря 2016 года срок контракта нападающего Марко Девича подошёл к концу. Футбольный клуб “Рубин” искренне благодарит Марко за его работу и преданность команде. От всей души желаем нападающему удачи в дальнейшей карьере», — сообщается на официальном сайте команды.

Девич выступал за «Рубин» с 2014 года, начало 2015 года он провёл на правах аренды в катарском клубе «Аль-Райан». Всего украинец сыграл за «Рубин» 49 матчей, в которых отметился 14 забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что Девич может продолжить карьеру в донецком «Олимпике».

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