Сарсания: положительные изменения в 2016 году в РФПЛ произошли только в "Спартаке"

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«Может быть разочарую поклонников футбола, но с точки зрения финансов изменений в лучшую сторону не вижу ни в одном клубе, — отметил Сарсания. — Можно сказать, что есть команды, у которых стабильно высокий по меркам России бюджет — “Зенит”, “Спартак”, “Локомотив” и “Рубин”. И то, из них только первые две борются (за победу в чемпионате. — Прим. ТАСС), остальные, видите, даже бюджет не могут правильно расходовать».

«Что касается других клубов: если раньше они могли позволить себе хорошие трансферы, то сейчас они либо не могут себе их позволить, либо перед ними стоят другие задачи. Посмотрите на место в турнирной таблице “Локомотива”, “Динамо” с бюджетом в 100 миллионов умудрилось вылететь. Футбол от этого сильнее не становится», — добавил собеседник ТАСС.

«Спартак» и «Зенит»

«Спартак» (1-е место в текущем чемпионате, 40 очков) летом сменил главного тренера — место Дмитрия Аленичев занял пришедший в команду в межсезонье итальянец Массимо Каррера; состав пополнили россияне Андрей Ещенко и Роман Зобнин, бразилец Фернандо. Еще до открытия зимнего трансферного окна красно-белые приобрели в «Амкаре» вратаря Александра Селихова и защитника Георгия Джикию, ведутся переговоры по приобретению у «Локомотива» полузащитника сборной России Александра Самедова. По мнению Сарсании, владелец красно-белых Леонид Федун готов тратить больше, а клубу необходим по-настоящему сильный трансфер.

«Наверное, есть изменения в лучшую сторону только в “Спартаке”, но, опять же, говорить о том, что они стали тратить больше, нельзя; раньше они тратили больше. Думаю, Леонид Арнольдович (Федун) готов тратить больше, но его менеджмент не знает, как сделать это правильно», — сказал собеседник ТАСС.

«Команда идет на первом месте, у нее хороший очковый задел; конечно, есть оглашенные задачи (попадание в еврокубки), но, думаю, в уме все держат чемпионство; так близки они к нему не были с 2007 года, когда “Зенит”, в котором я работал, боролся с ними до последнего тура, — продолжил агент. — Ситуация сейчас похожая, поэтому команде необходима подпитка. Они активно покупают, но все эти трансферы для обоймы: Селихов на данный момент не сильнее (Артема) Реброва, Джикия не сильнее никого из центральных защитников команды. Они все делают правильно, но хотелось бы еще значимый трансфер, который команду точно бы усилил».

«Зенит» (2-е место, 35 очков) перед началом сезона назначил главным тренером команды румына Мирчу Луческу, который по своей работе в «Шахтере» зарекомендовал себя специалистом, который способен увеличить трансферную стоимость неизвестных широкой публике игроков в несколько раз. С тех пор в команду пришли бразильцы Жулиано и Эрнани, словак Роберт Мак. При этом клуб покинули бразилец Халк и аргентинец Эсекьель Гарай; в понедельник стало известно, что полузащитник Аксель Витсель подписал контракт с китайским «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

На вопрос, связано ли назначение Луческу с тем, что клуб уменьшил финансирование и теперь будет работать на продажу игроков, Сарсания ответил: «На данный момент я не совсем понимаю, какой политикой они живут. С главным тренером понятно: Луческу строит комбинационный агрессивный футбол, и у них многое получается».

«Что касается селекции, они пытаются купить лучших россиян, и я их понимаю, это правильно, но вот трансферы иностранцев вызывают сомнения. Да, Жулиано хороший игрок, а вот Мак достаточно средний по европейским меркам. Кроме Жулиано и Витселя, который хочет уйти (интервью состоялось до объявления трансфера бельгийца), выделить больше некого, разницу, кроме бразильца, делать некому, поэтому команда стала слабее. А что касается россиян, (Александру) Кокорину, например, выдано много авансов, но он играет не сильнее других», — добавил собеседник ТАСС.

ЦСКА, «Локомотив» и «Краснодар»

Действующий чемпион страны ЦСКА (3-е место, 32 очка) в декабре потерял главного тренера Леонида Слуцкого, который, отработав в клубе семь лет, сам принял решение уйти. Ему на смену пришел хорошо знакомый с командой и клубом Виктор Гончаренко, который в прошлом сезоне помогал Слуцкому. Потерей для команды стал уход в английский «Лестер» нигерийского нападающего Ахмеда Мусы: взятый ему на замену у «Монако» Ласина Траоре не оправдал ожиданий и может покинуть армейцев уже зимой.

«Они идут на третьем месте, это не так плохо для них, они сохраняют стабильность. Просто у них созрела смена поколений, потому что игрокам обороны за тридцать лет, (вратарь Игорь) Акинфеев стал старше. Да, нужна смена, но так-то команда сильная — новый главный тренер, молодых, скорее всего, подтянут. Думаю, возьмут нападающего и еще поборются за первое место в этом сезоне», — считает Сарсания.

Осенью издание «Советский спорт» сообщило, что владелец ЦСКА Евгений Гинер может продать клуб. «Это нормальный процесс. Посмотрите на “Милан”, “Интер”, все клубы когда-то продаются или продается часть акций. Вполне вероятно, Евгению Ленноровичу (Гинеру) сложно: все-таки мир меняется, хочется иметь партнера и так далее», — оценил информацию собеседник ТАСС.

В «Локомотиве» (10-е место, 23 очка) летом сменился президент — вместо Ольги Смородской начал работать Илья Геркус, — менеджмент, а на пост главного тренера вернулся легендарный для железнодорожников Юрий Семин. «Насколько я знаю, финансирование осталось на прежнем уровне, но результат совсем плохой. Не знаю, что там происходит, но, имея один из лучших бюджетов и составов, они идут на десятом месте. Год у них пока неудачный», — поделился мнением Сарсания.

«Краснодар» (5-е место, 28 очков), наказанный в 2015 году Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за несоответствие финансовому fair play весь год мог покупать только на заработанные от продажи игроков деньги, так что команда претерпела минимальные изменения. В сентябре клуб расстался с главным тренером Олегом Кононовым, а руководить командой стал помогавший ему до этого Игорь Шалимов. По мнению Сарсании, владелец команды Сергей Галицкий готов тратить на приобретение игроков, однако команда остановилась в росте.

«Думаю, что он (Галицкий) готов много тратить, но у меня ощущение, что клуб притормозил. Понятно, что я не знаю ситуацию изнутри, но со стороны кажется, что “Краснодар” не имеет идеи, как ему стать сильнее. Команда финансово благополучная, шикарный новый стадион, инфраструктура развита, великолепная академия — все на пятерку. Вроде и состав неплохой, но пока не получается залезть даже выше четвертого места; в Лиге Европы команда прошла в плей-офф, но сделала это натужно, так что я пока не вижу, как команда будет становиться сильнее, становиться топ-клубом по меркам России», — заявил собеседник ТАСС.

«Ростов» и «Терек»

«Ростов» (7-е место, 25 очков) под руководством Курбана Бердыева в прошлом году сенсационно занял второе место в чемпионате и впервые в истории выступил в Лиге чемпионов. Команда прошла два раунда квалификации, а по итогам группового этапа турнира заняла третье место в квартете с немецкой «Баварией», испанским «Атлетико» и голландским ПСВ и завоевала право сыграть в плей-офф Лиги Европы.

«Команда от выступления в Лиге чемпионов и выходу в Лигу Европы заработала около €25 миллионов, это почти бюджет команды на сезон; на сегодняшний день практически нет долгов, выплачены долги за 2014 и 2015 гг., — рассказал Сарсания, который напомнил, что помогает ростовскому клубу в трансферных вопросах. — Клуб за счет грамотной работы тренерского штаба смог увеличить значительно стоимость игроков. В команду вложили деньги, и, повторюсь, она смогла заработать для клуба почти целый бюджет на сезон. Думаю, это уникальный для российского футбола пример, это позволило клубу выйти на новый уровень».

По мнению Сарсании, у «Ростова» хорошие перспективы в новом году, однако многое будет зависеть от того, останется ли Бердыев в клубе по окончании сезона. «Если (Бердыев) останется, они, думаю, продолжат бороться за еврокубковый места, если уйдет — возможно, придется поменять вектор, все-таки Курбан Бекиевич многое сделал для клуба. С новым тренером многое будет непонятно», — добавил он.

«Терек» (4-е место, 28 очков) в межсезонье смог сохранить основных игроков и точечно усилить обойму команды, о чем в предыдущие сезоны не раз просил главный тренер команды Рашид Рахимов.

«Их бюджет чуть повыше “Амкара”, но до того, что есть в “Локомотиве”, им далеко; финансово клуб стабилен, но много не тратит, думаю, в середине таблицы, — считает Сарсания. — Думаю, Рахимов хорошо работает и смог собрать команду квалифицированных футболистов, не таких дорогих, но они все хорошего европейского уровня. Поэтому они выступают достаточно неплохо. Не знаю, смогут ли они побороться за еврокубки, но прошедший отрезок стоит записать им в актив», — считает Сарсания.

«Но у них многое зависит от (полузащитника) Олега Иванова, — в то же время отметил функционер. — Нет его — и есть проблемы с креативом, как в последней игре с «Локомотивом».

«Анжи», «Амкар» и «Арсенал»

«Анжи» (11-е место, 20 очков), сохранивший место в премьер-лиге, летом пригласил на пост главного тренера чеха Павла Врбу и укрепил состав несколькими игроками. В конце декабря стало известно, что новым акционером клуба станет Осман Кадиев. Клуб выступил с заявлением, в котором заранее попросил болельщиков с пониманием отнестись к предстоящим масштабным изменениям. Махачкалинцы уже расстались с Врбой, один из лидеров команды Бернард Бериша подписал контракт с «Тереком», клуб покинет ряд игроков.

«В клубе поменялся владелец, думаю, поменяется менеджмент, с финансовой точки зрения лучше не станет. Может дойти до сложной ситуации. В этом году у них будет стоять задача сохранить место в премьер-лиге, и если им это удастся, они станут клубом с достаточно средним бюджетом, как и многие другие в нашей стране», — считает Сарсания.

Тульский «Арсенал» (15-е место, 12 очков), который в прошлом сезоне выступал в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), в мае подписал договор с госкорпорацией Ростех. Уже по ходу сезона поменялось руководство и главный тренер — вместо Петра Кошельникова президентом клуба стал бывший спортивный директор московского «Динамо» Гурам Аджоев, а Сергея Павлова на посту главного тренера сменил Сергей Кирьяков. Аджоев неоднократно повторял, что зимой состав команды ждут большие изменения.

«У Тулы есть деньги, там есть стабильность, они постараются подняться. Из клубов нижней части таблицы Тула в этом плане чувствует себя лучше всего. У них есть контракт с Ростехом, у Гурама Аджоев есть полное взаимопонимание с губернатором области. “Арсенал” в плане финансов выделяется в лучшую сторону в сравнении с конкурентами» — оценил ситуацию собеседник ТАСС.

«Амкар» (5-е место, 27 очков) в межсезонье сохранил главного тренера Гаджи Гаджиева и не стал делать значительных изменений в составе команды. В то же время уже в декабре из пермского клуба в «Спартак» перешли одни из лидеров команды — вратарь Александр Селихов и защитник Георгий Джикия. Руководство пермяков, комментируя трансферы, отметило, что продажа игроков необходима для финансовой стабильности клуба. Тем не менее, Сарсания считает, что «Амкар» будет бороться за еврокубки.

«Амкар» может замахнуться на еврокубки, хотя они вынуждены были продать игроков, хотя тот же Джикия, считаю, не ключевой игрок, не лидер обороны. Они стабильны, состав один и тот же какой год, организованная игра; они поборются за еврокубковый места, но им будет тяжело. А там они могут выступить и тем же составом, укрепив пару позиций, — сказал собеседник ТАСС.

«Крылья Советов», «Уфа», «Оренбург», «Томь»

«Крылья Советов» (12-е место, 15 очков), сохранившие место в премьер-лиге по итогам прошлого сезона, текущий начали очень неудачно, и в конце октября последовала отставка главного тренера бельгийца Франка Веркаутерена. Его сменил ушедший из «Урала» по ходу сезона Вадим Скрипченко, и самарцам удалось улучшить результаты. «Скрипченко неплохо работает, стали больше играть в атаку; вообще по бюджету эта команда должна быть в серединке, они финансово стабильны, просто в начале неудачно отработал Веркаутерен. И все же в этом сезоне они будут бултыхаться в районе переходных матчей», — считает Сарсания.

«Оренбург» (новичок премьер-лиги, 14-е место, 12 очков) тоже финансово стабилен, — отметил собеседник ТАСС.

Он подчеркнул, что намного тяжелее придется «Томи» (16- е место, 9 очков) и «Анжи». «Томь» не платит зарплату команде с начала сезона, игроки вправе в любой момент разорвать контракт с клубом. Вероятно, томичи будут доигрывать сезон молодежным составом.

«Уфа» (8-е место, 25 очков), сохранившая место в премьер-лиге, под руководством Виктора Гончаренко, удачно начала сезон, победив несколько серьезных соперников. Однако в декабре уфимцы вынуждены были отпустить специалиста в ЦСКА, его сменил Сергей Семак, несколько лет проработавший в качестве помощника главного тренера в «Зените» и сборной России. «Они финансово стабильны. Там будет новый главный тренер, но они уже создали себе неплохой задел, чтобы не бороться за выживание», — считает Сарсания.

Прогноз

По мнению Сарсании, изменений в финансовом плане в клубах РФПЛ в 2017 году ждать не стоит.

«Не вижу предпосылок для того, чтобы клубы тратили больше. В то же время хочется, чтобы клубы делали трансферы на усиление. Сегодня я такого не вижу; для обоймы клубы покупают, а так, чтобы усилить состав, нет. Это проблема нашего чемпионата в последние сезоны», — заявил он.

«Мак — хороший игрок, но среднего по европейским меркам уровня, — продолжил собеседник ТАСС. — Раньше такого игрока просто бы не взяли, от иностранцев требовали больше. Если бы я, как спортивный директор “Зенита”, взял бы такого игрока, как Мак, меня бы подвергли большой критике, а сейчас это в порядке вещей».