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2 января 2017, 20:34 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

СМИ: Футболист «Локомотива» Шкулетич может перейти в «Легию»

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Петар Шкулетич может перейти в польскую «Легию». Об этом сообщает портал Sportowefakty.

Стороны уже ведут переговоры о переходе 26-летнего форварда, за возможный трансфер «Легии» придется заплатить более €1 млн.

Шкулетич выступает за «Локомотив» с 2015 года, в текущем сезоне провел за клуб 10 матчей, в которых забил два мяча.

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