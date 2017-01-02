СМИ: Футболист «Локомотива» Шкулетич может перейти в «Легию»

Стороны уже ведут переговоры о переходе 26-летнего форварда, за возможный трансфер «Легии» придется заплатить более €1 млн.

Шкулетич выступает за «Локомотив» с 2015 года, в текущем сезоне провел за клуб 10 матчей, в которых забил два мяча.