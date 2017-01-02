СМИ: Футболист «Ростова» Полоз может перейти в «Трабзонспор»

Отмечается, что представители 25-летнего футболиста уже провели переговоры с клубом, потенциальная сделка оценивается в €6 млн.

Полоз выступает за «Ростов» с 2012 года, в текущем сезоне он провел за клуб 24 матча, в которых забил девять голов и отдал семь результативных передач.