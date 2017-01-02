СМИ: Футболист «Ростова» Полоз может перейти в «Трабзонспор»
МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Нападающий российского футбольного клуба «Ростов» Дмитрий Полоз может перейти в турецкий «Трабзонспор». Об этом сообщает портал Yeniakit.
Отмечается, что представители 25-летнего футболиста уже провели переговоры с клубом, потенциальная сделка оценивается в €6 млн.
Полоз выступает за «Ростов» с 2012 года, в текущем сезоне он провел за клуб 24 матча, в которых забил девять голов и отдал семь результативных передач.
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