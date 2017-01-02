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2 января 2017, 14:05 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

СМИ: Таски присоединится к «Трабзонспору» на сборе в Турции

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Защитник российского футбольного клуба «Спартак» Сердар Таски присоединится к турецкому «Трабзонспору» на сборе в Анталье. Об этом сообщает издание Milliyet.

Таски прибудет на сбор в Анталью после того, как клубы окончательно согласуют детали трансфера. Ранее сообщалось, что принципиальная договоренность о трансфере 29-летнего игрока уже достигнута. Финансовые детали сделки не сообщаются, в СМИ называлась сумма в €3 млн.

Таски является игроком «Спартака» с лета 2013 года. В ходе второй части сезона-2015/16 он выступал за немецкую «Баварию» на правах аренды.

В чемпионате России — 2016/17 защитник провел восемь матчей.

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