«Рубин» хочет подписать Миранчука до начала зимних сборов

По информации «Спорт Бизнес Online», речь идёт о полноценном трансфере без каких-либо обменов игроками. «Рубин» настроен на приобретение лишь одного из братьев-близнецов, хотя представители Алексея настаивают на том, чтобы и брат Антон Миранчук также перешёл в казанский клуб.



В «Рубине» очень хотят, чтобы Миранчук провёл с командой полноценные зимние сборы с первого их дня. Поэтому, вероятнее всего, Миранчук с 16 января уже будет в Марбелье, где начнутся сборы «Рубина».



Напомним, что контракт 21-летнего футболиста с «железнодорожниками» истекает летом 2017 года.