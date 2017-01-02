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2 января 2017, 14:14 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Рубин» хочет подписать Миранчука до начала зимних сборов

«Рубин», как уже сообщалось ранее, этой зимой намерен приобрести полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

По информации «Спорт Бизнес Online», речь идёт о полноценном трансфере без каких-либо обменов игроками. «Рубин» настроен на приобретение лишь одного из братьев-близнецов, хотя представители Алексея настаивают на том, чтобы и брат Антон Миранчук также перешёл в казанский клуб.

В «Рубине» очень хотят, чтобы Миранчук провёл с командой полноценные зимние сборы с первого их дня. Поэтому, вероятнее всего, Миранчук с 16 января уже будет в Марбелье, где начнутся сборы «Рубина».

Напомним, что контракт 21-летнего футболиста с «железнодорожниками» истекает летом 2017 года.

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