«Рубин» хочет подписать Миранчука до начала зимних сборов
«Рубин», как уже сообщалось ранее, этой зимой намерен приобрести полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.
По информации «Спорт Бизнес Online», речь идёт о полноценном трансфере без
В «Рубине» очень хотят, чтобы Миранчук провёл с командой полноценные зимние сборы с первого их дня. Поэтому, вероятнее всего, Миранчук с 16 января уже будет в Марбелье, где начнутся сборы «Рубина».
Напомним, что контракт 21-летнего футболиста с «железнодорожниками» истекает летом 2017 года.
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