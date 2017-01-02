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2 января 2017, 13:29 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Вейналдум заявил, что хотел бы видеть Промеса в «Ливерпуле»

МОСКВА, 2 янв — Р-Спорт. Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум заявил, что хотел бы видеть в составе мерсисайдцев своего партнера по сборной Нидерландов футболиста московского «Спартака» Куинси Промеса.

По данным СМИ, «Ливерпуль» готов потратить на приобретение Промеса в январе 20 миллионов фунтов.

«Конечно, я хочу, чтобы он перешел в “Ливерпуль”, потому что он хороший игрок и человек, который может помочь нашей команде. Я думаю, он знает, как велик “Ливерпуль”. Я не знаю, правда ли (информация о возможном переходе Промеса), так как я не разговаривал с ним об этом», — цитирует Вейналдума Mirror.

Промес перешел в «Спартак» летом 2014 года из голландского «Твенте». В нынешнем сезоне 24-летний голландец забил 6 голов в 14 матчах. «Спартак» после 17 туров лидирует в чемпионате России, опережая на пять очков ближайшего преследователя — петербургский «Зенит».

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