Вейналдум заявил, что хотел бы видеть Промеса в «Ливерпуле»

По данным СМИ, «Ливерпуль» готов потратить на приобретение Промеса в январе 20 миллионов фунтов.

«Конечно, я хочу, чтобы он перешел в “Ливерпуль”, потому что он хороший игрок и человек, который может помочь нашей команде. Я думаю, он знает, как велик “Ливерпуль”. Я не знаю, правда ли (информация о возможном переходе Промеса), так как я не разговаривал с ним об этом», — цитирует Вейналдума Mirror.

Промес перешел в «Спартак» летом 2014 года из голландского «Твенте». В нынешнем сезоне 24-летний голландец забил 6 голов в 14 матчах. «Спартак» после 17 туров лидирует в чемпионате России, опережая на пять очков ближайшего преследователя — петербургский «Зенит».