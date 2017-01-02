Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28322237/
2 января 2017, 13:32 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Ромуло готов отказаться от зарплаты в «Спартаке» ради перехода во «Фламенго»

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Полузащитник «Спартака» Ромуло проведет переговоры с руководством российского футбольного клуба по вопросу его возможного перехода в бразильский «Фламенго». Об этом сообщает портал Сoluna do Flamengo.

Футболист намерен перейти во Фламенго в зимнее трансферное окно. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ромуло намерен перейти во «Фламенго» в зимнее трансферное окно. По данным издания, 26-летний футболист готов отказаться от своей зарплаты в «Спартаке» ради возвращения в Бразилию.

Ранее сообщалось, что Ромуло подписал контракт с «Фламенго» на три года.

Ромуло выступает за «Спартак» с 2012 года. В нынешнем сезоне бразилец сыграл десять матчей, отметившись двумя результативными передачами. Его контракт с красно-белыми истекает летом 2017 года.

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Вейналдум заявил, что хотел бы видеть Промеса в «Ливерпуле»

МОСКВА, 2 янв — Р-Спорт. Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум заявил, что хотел бы видеть в составе мерсисайдцев своего партнера по сборной Нидерландов футболиста московского «Спартака» Куинси Промеса.
Еще 7 новостей  Все новости
2 января

Ровесник хоккея и настоящий спартаковец: 70 лет Александру Якушеву

"Пеле на всю жизнь запомнил Царева": реакция на смерть известного советского футболиста

Футболист Витсель извинился перед "Ювентусом" за переход в "Тяньцзинь Цюаньцзянь"