Ромуло готов отказаться от зарплаты в «Спартаке» ради перехода во «Фламенго»

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Ромуло намерен перейти во «Фламенго» в зимнее трансферное окно. По данным издания, 26-летний футболист готов отказаться от своей зарплаты в «Спартаке» ради возвращения в Бразилию.

Ранее сообщалось, что Ромуло подписал контракт с «Фламенго» на три года.