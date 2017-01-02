Ромуло готов отказаться от зарплаты в «Спартаке» ради перехода во «Фламенго»
МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Полузащитник «Спартака» Ромуло проведет переговоры с руководством российского футбольного клуба по вопросу его возможного перехода в бразильский «Фламенго». Об этом сообщает портал Сoluna do Flamengo.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ромуло намерен перейти во «Фламенго» в зимнее трансферное окно. По данным издания, 26-летний футболист готов отказаться от своей зарплаты в «Спартаке» ради возвращения в Бразилию.
Ранее сообщалось, что Ромуло подписал контракт с «Фламенго» на три года.
Ромуло выступает за «Спартак» с 2012 года. В нынешнем сезоне бразилец сыграл десять матчей, отметившись двумя результативными передачами. Его контракт с
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter