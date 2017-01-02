Витсель: «Ювентус» — топ-клуб, но предложение из Китая слишком важно для семьи
МОСКВА, 2 янв —
Р-Спорт. Полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Аксель Витсель заявил, что туринский «Ювентус» — это топ-клуб, но предложение, поступившее ему из Китая, имеет очень большое значение для его семьи.
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Ранее в СМИ сообщалось, что Витсель отказался от перехода в «Ювентус» и подписал контракт с китайским клубом «Тяньцзинь Цюаньцзянь», где будет получать 18 миллионов евро в год. В воскресенье представитель футболиста Ален Гобле заявил «Р-Спорт», что Витсель не подписывал соглашений ни с одним из китайских клубов, а его желание отработать контракт в
«Это был трудный выбор, потому что, с одной стороны, “Ювентус” — это отличная команда и
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