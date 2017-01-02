Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28321929/
2 января 2017, 12:51 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Витсель: «Ювентус» — топ-клуб, но предложение из Китая слишком важно для семьи

МОСКВА, 2 янв — Р-Спорт. Полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Аксель Витсель заявил, что туринский «Ювентус» — это топ-клуб, но предложение, поступившее ему из Китая, имеет очень большое значение для его семьи.

Полузащитник петербургского футбольного клуба Зенит Аксель Витсель заявил что туринский Ювентус — это топ-клуб но предложение поступившее ему из Китая имеет очень большое значение для его семьи. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее в СМИ сообщалось, что Витсель отказался от перехода в «Ювентус» и подписал контракт с китайским клубом «Тяньцзинь Цюаньцзянь», где будет получать 18 миллионов евро в год. В воскресенье представитель футболиста Ален Гобле заявил «Р-Спорт», что Витсель не подписывал соглашений ни с одним из китайских клубов, а его желание отработать контракт в Санкт-Петербурге остается прежним.

«Это был трудный выбор, потому что, с одной стороны, “Ювентус” — это отличная команда и топ-клуб, но с другой стороны — предложение (из Китая) слишком значимо для моей семьи. Руководство “Ювентуса” вело себя по-джентльменски со мной, я могу быть им только благодарен. Кто знает, возможно, в будущем наши пути наконец-то пересекутся», — цитирует Витселя Сalciomercato.it со ссылкой на Tuttosport.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года