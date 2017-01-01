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1 января 2017, 21:07 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Спартак» заплатит «Милану» в случае чемпионства в рамках сделки по Л. Адриано

Итальянские СМИ продолжают публиковать подробности трансферной сделки, в рамках которой нападающий Луис Адриано сменит «Милан» на «Спартак».

По информации Tuttomercatoweb, клубы договорились, что «Спартак» выплатит «Милану» специальный бонус, если красно-белые выиграют российскую Премьер-Лигу в нынешнем сезоне. Сумма при этом не уточняется.

Стоит отметить, что итальянские СМИ называют разные суммы касательно трансфера Адриано. Некоторые сообщают, что сумма трансфера близка к нулю. Другие пишут, что «Спартак» заплатит «Милану» € 1 млн. Официальной информации по этому поводу на данный момент не поступало.

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