«Спартак» заплатит «Милану» в случае чемпионства в рамках сделки по Л. Адриано

По информации Tuttomercatoweb, клубы договорились, что «Спартак» выплатит «Милану» специальный бонус, если красно-белые выиграют российскую Премьер-Лигу в нынешнем сезоне. Сумма при этом не уточняется.



Стоит отметить, что итальянские СМИ называют разные суммы касательно трансфера Адриано. Некоторые сообщают, что сумма трансфера близка к нулю. Другие пишут, что «Спартак» заплатит «Милану» € 1 млн. Официальной информации по этому поводу на данный момент не поступало.