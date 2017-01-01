«Спартак» заплатит «Милану» в случае чемпионства в рамках сделки по Л. Адриано
Итальянские СМИ продолжают публиковать подробности трансферной сделки, в рамках которой нападающий Луис Адриано сменит «Милан» на «Спартак».
По информации Tuttomercatoweb, клубы договорились, что «Спартак» выплатит «Милану» специальный бонус, если
Стоит отметить, что итальянские СМИ называют разные суммы касательно трансфера Адриано. Некоторые сообщают, что сумма трансфера близка к нулю. Другие пишут, что «Спартак» заплатит «Милану» € 1 млн. Официальной информации по этому поводу на данный момент не поступало.
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