«Краснодар» интересуется Шишкиным, игрок не поедет на первый сбор «Локомотива»

Как сообщает «Матч ТВ», Шишкин не поедет на первый сбор «Локомотива» во время зимнего перерыва в чемпионате России. В то же время, игроком интересуется «Краснодар». Ранее к нему проявлял интерес «Спартак», но в итоге отказался от его приобретения. Контракт Романа с «Локомотивом» истекает летом 2018 года, а его зарплата составляет 1,4 миллиона евро.

В текущем сезоне 29-летний Роман Шишкин провел 12 матчей за «Локомотив». Ранее сообщалось, что «Краснодар» также интересуется другим полузащитником «Локо».