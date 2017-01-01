Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28319802/
1 января 2017, 18:42 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Терек» отзаявил Уциева и Садаева

Ризван Уциев и Заур Садаев были внесены «Тереком» в список отзаявленных игроков.

8-летний защитник является воспитанником клуба. Уциев выступает за первую команду «Терека» с 2005 года. В последних сезонах он выходил на поле с капитанской повязкой. Всего на его счету 5 голов в 115 матчах за грозненцев во всех турнирах.

Садаев — также воспитанник «Терека». За первую команду играет с 2006 года. Отдавался в аренды иерусалимскому «Бейтару», польским «Лехии» и «Леху». На его счету два матча и один гол за вторую сборную России. За «Терек» 27-летний форвард сыграл в 82 встречах во всех турнирах, забив девять мячей.

Терек
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
27 декабря

"Зенит" готовит трансфер века

Супергол Мхитаряна. Его должен увидеть каждый!

ЦСКА нашел нового Мусу