«Терек» отзаявил Уциева и Садаева

8-летний защитник является воспитанником клуба. Уциев выступает за первую команду «Терека» с 2005 года. В последних сезонах он выходил на поле с капитанской повязкой. Всего на его счету 5 голов в 115 матчах за грозненцев во всех турнирах.

Садаев — также воспитанник «Терека». За первую команду играет с 2006 года. Отдавался в аренды иерусалимскому «Бейтару», польским «Лехии» и «Леху». На его счету два матча и один гол за вторую сборную России. За «Терек» 27-летний форвард сыграл в 82 встречах во всех турнирах, забив девять мячей.