Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28319758/
1 января 2017, 18:31 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

«Краснодар» интересуется Янбаевым

Интерес к защитнику «Локомотива» Ренату Янбавеву проявляет «Краснодар». Клуб сделал предложение игроку.

Как сообщает «Матч ТВ», представители «Краснодара» следили за Янбаевым осенью. Его контракт с «Локомотивом» истекает летом 2017 года, поэтому он может вести переговоры с другими клубами. «Краснодар» вступил в переговоры с Янбаевым. Впрочем, он также входит в планы главного тренера «Локо» Юрия Семина. «Локомотив» также ведет переговоры с ним о продлении контракта.

В текущем сезоне 32-летний Ренат Янбаев провел 12 матчей за «Локомотив». В его активе две голевые передачи.

Краснодар
Новости Матчи Состав Статистика
Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
28 декабря

На зимней Олимпиаде-2018 в Корее не будет сборной России по хоккею?

Видео месяца: Расстроенный поражением боец отправил в нокаут девушку

Шпагат и драки в генах. Знакомимся с дочерью знаменитого Жан-Клода Ван Дамма (фото)