«Краснодар» интересуется Янбаевым

Как сообщает «Матч ТВ», представители «Краснодара» следили за Янбаевым осенью. Его контракт с «Локомотивом» истекает летом 2017 года, поэтому он может вести переговоры с другими клубами. «Краснодар» вступил в переговоры с Янбаевым. Впрочем, он также входит в планы главного тренера «Локо» Юрия Семина. «Локомотив» также ведет переговоры с ним о продлении контракта.

В текущем сезоне 32-летний Ренат Янбаев провел 12 матчей за «Локомотив». В его активе две голевые передачи.