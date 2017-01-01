Лунев намерен отдать первую зарплату в «Зените» коллекторам
Новичок «Зенита» голкипер Андрей Лунев не исключил, что с первой зарплаты в новом клубе намерен отдавать долги.
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«Расплатился ли я с коллекторами? Пока нет. Думаю, с отдыха вернусь и тогда закрою вопрос. На что потрачу первую зарплату в “Зените”? Если честно, то пока не думал. Может, как раз на коллекторов и уйдет», — сказал футболист.
Ранее футболист рассказал, как однажды пошел в
Напомним, что команда Мирчи Луческу пополнила вратарскую линию голкипером «Уфы» перед Новым годом.
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