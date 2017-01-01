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1 января 2017, 17:54 | Футбол: Премьер-лига | Спортфакт

Лунев намерен отдать первую зарплату в «Зените» коллекторам

Новичок «Зенита» голкипер Андрей Лунев не исключил, что с первой зарплаты в новом клубе намерен отдавать долги.

Новичок Зенита голкипер Андрей <span class=error>Лунев</span> не исключил что с первой зарплаты в новом клубе намерен отдавать долги. Увеличить
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«Расплатился ли я с коллекторами? Пока нет. Думаю, с отдыха вернусь и тогда закрою вопрос. На что потрачу первую зарплату в “Зените”? Если честно, то пока не думал. Может, как раз на коллекторов и уйдет», — сказал футболист.

Ранее футболист рассказал, как однажды пошел в стриптиз-бар и оставил там 100 тысяч рублей.

Напомним, что команда Мирчи Луческу пополнила вратарскую линию голкипером «Уфы» перед Новым годом.

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