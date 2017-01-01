Девич покинул «Рубин»

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Контракт Девича с «Рубином» истек 31 декабря. Клуб принял решение не продлевать его. Таким образом, Марко стал свободным агентом. В текущем сезоне 33-летний Марко Девич провел десять матчей за «Рубин» и забил два мяча. Ранее он заявлял, что хочет продлить контракт с «Рубином» на 1,5 года.