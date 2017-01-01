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1 января 2017, 17:29 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Девич покинул «Рубин»

Казанский «Рубин» расстался с украинским нападающим Марко Девичем. Он указан в списке отзаявленных игроков на официальном сайте РФПЛ.

Казанский Рубин расстался с украинским нападающим Марко <span class=error>Девичем</span>. Он указан в списке <span class=error>отзаявленных</span> игроков на официальном сайте <span class=error>РФПЛ</span>. Увеличить
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Контракт Девича с «Рубином» истек 31 декабря. Клуб принял решение не продлевать его. Таким образом, Марко стал свободным агентом. В текущем сезоне 33-летний Марко Девич провел десять матчей за «Рубин» и забил два мяча. Ранее он заявлял, что хочет продлить контракт с «Рубином» на 1,5 года.

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