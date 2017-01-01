Самарис хочет перейти в «Зенит» и готов отклонить предложения из Англии

Португальское издание O Jogo утверждает, что первым кандидатом на замену Витселю в списке петербургского клуба значится полузащитник «Бенфики» Андреас Самарис. Отмечается, что сам греческий футболист приветствует подобное развитие событий. Самарис недоволен нынешним положением в «Бенфике», в составе которой он сыграл в текущем сезоне лишь 12 матчей.



Сообщается, что у Самариса есть возможность продолжить карьеру в Англии, однако сам он отдаёт предпочтение переезду в Россию. 27-летний футболист считает, что английский футбол не подходит его техническим характеристикам. Кроме того, Самарис полагает, что с «Зенитом» у него больше шансов завоёвывать трофеи. Самарис уже три сезона кряду становится чемпионом: в сезоне-2013/14 он выиграл чемпионат Греции с «Олимпиакосом», а в сезонах 2014/15 и 2015/16 завоевал золотые медали чемпионата Португалии с «Бенфикой».