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1 января 2017, 17:08 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Герман Ткаченко: Зимой Дзагоев никуда не идет

Известный футбольный менеджер Герман Ткаченко в эфире передачи «Культ Тура» исключил возможность ухода Алана Дзагоева из ЦСКА в нынешнее трансферное окно.

По его словам, сейчас к хавбеку нет предметного интереса на рынке.

— Зимой Дзагоев никуда не перейдет, — сказал Ткаченко. — Потому что у него были травмы, он не дешевый парень и к нему нет никакого конкретного интереса. Что значит не дешевый? 18 миллионов плюс. Но это не цена, столько за него будет просить ЦСКА.

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