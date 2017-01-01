Герман Ткаченко: Зимой Дзагоев никуда не идет
Известный футбольный менеджер Герман Ткаченко в эфире передачи «Культ Тура» исключил возможность ухода Алана Дзагоева из ЦСКА в нынешнее трансферное окно.
По его словам, сейчас к хавбеку нет предметного интереса на рынке.
— Зимой Дзагоев никуда не перейдет, — сказал Ткаченко. — Потому что у него были травмы, он не дешевый парень и к нему нет никакого конкретного интереса. Что значит не дешевый? 18 миллионов плюс. Но это не цена, столько за него будет просить ЦСКА.
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