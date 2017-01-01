Ткаченко: Слуцкий получал в ЦСКА 2,5 миллиона евро в год

«Думаю, Слуцкий не будет работать ближайшие полгода. Он наметил себе план — существенно поднять уровень языка. Ранее обсуждалась такая идея, что Хиддинк год-полтора был бы главным тренером “Челси”, а Слуцкий — его помощником. Но претворилась другая. Моя экспертная оценка — зарплата Слуцкого в ЦСКА была два с половиной миллиона евро», — сказал Ткаченко.

Кроме того Ткаченко заявил, что «Ливерпуль» заинтересован в приобретении у «Зенита» полузащитника Олега Шатова.