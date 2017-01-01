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1 января 2017, 16:41 | Футбол: Премьер-лига | Спортфакт

Ткаченко: Слуцкий получал в ЦСКА 2,5 миллиона евро в год

Президент компании ProSport Management Герман Ткаченко рассказал о зарплате бывшего наставника ЦСКА Леонида Слуцкого, а также сорвавшемся отъезде тренера в «Челси».

«Думаю, Слуцкий не будет работать ближайшие полгода. Он наметил себе план — существенно поднять уровень языка. Ранее обсуждалась такая идея, что Хиддинк год-полтора был бы главным тренером “Челси”, а Слуцкий — его помощником. Но претворилась другая. Моя экспертная оценка — зарплата Слуцкого в ЦСКА была два с половиной миллиона евро», — сказал Ткаченко.

Кроме того Ткаченко заявил, что «Ливерпуль» заинтересован в приобретении у «Зенита» полузащитника Олега Шатова.

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