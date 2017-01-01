Ткаченко: Слуцкий получал в ЦСКА 2,5 миллиона евро в год
Президент компании ProSport Management Герман Ткаченко рассказал о зарплате бывшего наставника ЦСКА Леонида Слуцкого, а также сорвавшемся отъезде тренера в «Челси».
«Думаю, Слуцкий не будет работать ближайшие полгода. Он наметил себе план — существенно поднять уровень языка. Ранее обсуждалась такая идея, что Хиддинк
Кроме того Ткаченко заявил, что «Ливерпуль» заинтересован в приобретении у «Зенита» полузащитника Олега Шатова.
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